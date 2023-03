Nach sechs Pflichtspielen in Folge ohne Sieg (vier davon in der Bundesliga) wäre es in Frankfurt bei einer weiteren Pleite wohl noch unruhiger geworden, doch auf zwei Dinge war Verlass: Die exzellente Form von Kolo Muani sowie die Anfälligkeit der Bochumer beim Verteidigen im eigenen Strafraum. Der Franzose zog nach einem Pass von Philipp Max davon, kreuzte den Laufweg von Innenverteidiger Ivan Ordets und der Ukrainer brachte Kolo Muani recht plump zu Fall. Es war der 13. Elfmeter in der laufenden Saison gegen den VfL, die Frankfurter verursachten zum Vergleich bisher erst einen Strafstoß.