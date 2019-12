Jürgen Klinsmann hoffte bis kurz vor Schluss auf seinen ersten Sieg als Trainer von Hertha BSC, doch die Berliner haben bei Eintracht Frankfurt nur 2:2 (0:1) gespielt. Dodi Lukebakio (30.) und Marko Grujic (63.) trafen für die Hertha, Martin Hinteregger gelang der Anschluss für die Eintracht (65.), Sebastian Rode der Ausgleich kurz vor Schluss (86.). Für beide Teams war es der erste Punktgewinn nach einer Niederlagenserie. Berlin hatte zuvor fünf Spiele in Folge verloren, Frankfurt drei Spiele. Die Hertha bleibt mit zwölf Punkten 16. in der Liga. Die Eintracht könnte durch Siege der direkten Konkurrenz am Wochenende vom zehnten Platz verdrängt werden.

Eintracht Frankfurt begann besser, wirkte mit seinen Spielanteilen überlegen. So kam Almamy Touré nach einem Eckstoß aus wenigen Metern zum Kopfball, aber Hertha-Torhüter Thomas Kraft parierte (20.). Kurz darauf ging allerdings die Hertha in Führung. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie und schnellem Umschalten in den Angriff kombinierte sich Berlin in den Strafraum, Grujic passte zu Lukebakio und der Stürmer traf aus spitzem Winkel zum 1:0 (30.).

Berlin führte schon 2:0

Die Eintracht schlug schnell zurück - dachten die Spieler zumindest zunächst. Doch das vermeintliche Tor von Daichi Kamada aus kurzer Distanz zählte nicht. Schiedsrichter Christian Dingert wurde durch den Videoassistenten nachträglich auf ein vorangegangenes Foul von Filip Kostic an Niklas Stark beim Frankfurter Ballgewinn hingewiesen (38.). Mit der Berliner Führung ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte erhöhte die Hertha auf 2:0. Einen Freistoß verlängerte Karim Rekik per Kopf auf den linken Pfosten, wo Dedryck Boyata querlegte. Grujic musste den Ball nur noch ins Tor schieben (63.). Lange hielt der Spielstand aber nicht. Eine Eckstoßflanke legte Touré mit dem Kopf für Hinteregger ab und der traf per Kopfball zum Anschluss (65.). Vier Minuten später hätte Davie Selke per Volley wieder für die Hertha erhöhen können, traf aus wenigen Metern aber nicht das Tor (68.). Kurz darauf jubelte Frankfurt wieder umsonst. Einen hohen Ball unter die Latte konnte Kraft nicht parieren, war aber zuvor von Goncalo Paciência unfair angegangen worden. Auch dieses Tor zählte nicht (71.).

Fünf Minuten vor Schluss war es aber so weit: Einen Eckstoß verlängerte Hinteregger per Kopf auf den zweiten Pfosten und Rode traf aus fünf Metern zum Ausgleich (86.).

Sein erstes Spiel als Hertha-Trainer hatte Jürgen Klinsmann vergangene Woche gegen Borussia Dortmund verloren. Der Punkt gegen Frankfurt hilft dem ehemaligen Teamchef der deutschen Nationalmannschaft wenig, in Berlin steht er unter Druck, bald die Wende zu schaffen.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 2:2 (0:1)

0:1 Lukebakio (30.)

0:2 Grujic (63.)

1:2 Hinteregger (65.)

2:2 Rode (86.)

Frankfurt: Rönnow - Touré, Hasebe, Hinteregger - Fernandes (62. Rode), da Costa, Sow, Kamada, Kostic - Paciência, Silva (84. Joveljic)

Berlin: Kraft - Stark (79. Mittelstädt), Boyata, Rekik - Grujic, Darida, Klünter, Duda (49. Löwen), Plattenhardt - Selke, Lukebakio (79. Wolf)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Toure, Hasebe, Paciencia / Duda, Stark, Selke, Kraft

Zuschauer: 50.000