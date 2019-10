Eintracht Frankfurt hat im direkten Duell Bayer Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle überholt. Das Spiel in Frankfurt gewannen die Gastgeber 3:0 (2:0), zwei Tore erzielte Gonçalo Paciência (4. und 16. Minute) und eines Bas Dost (80.)

Mit 14 Punkten sind die beiden Mannschaften punktgleich, in der Tabelle stehen die Frankfurter, vorläufig auf Platz sieben, aber einen Rang über Leverkusen, weil sie die bessere Tordifferenz haben.

Die Partie wurde schon früh vorentschieden, als Danny da Costa vom rechten Flügel aus einen überragenden Steilpass in Paciências Lauf spielte. Der Portugiese lief frei auf das Leverkusener Tor zu und schob den Ball an LukᚠHrádecký vorbei. Beinahe wäre direkt der Ausgleich gefallen, als Kai Havertz bei einem Lauf in die Tiefe von Lucas Alario bedient wurde. Sein Schuss wurde aber von Martin Hinteregger abgeblockt (5.).

Stattdessen erhöhte Paciência rund zehn Minuten später auf 2:0. Aus halblinker Position schoss der Stürmer auf das Tor, Aleksandar Dragovic grätschte dazwischen und blockte den Ball mit der Hand ab. Zu Recht gab es Strafstoß für die Eintracht, den Paciência verwandelte.

Rønnow verhindert den Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang kamen die Leverkusener zu Torchancen, die größte gab es nach einer Flanke Kevin Vollands, woraufhin Lucas Alario aus fünf Metern zum Kopfball kam. Frederik Rønnow zeigte eine starke Fußparade, Julian Baumgartlingers Nachschuss wurde abgeblockt (66.). Beim Schuss des eingewechselten Karim Bellarabis war der Däne ebenfalls zur Stelle (69.), so wie bei Havertz' Versuch (76.).

Einen Handelfmeter für Leverkusen in der 71. Minute nahm Schiedsrichter Christian Dingert nach Ansicht der Zeitlupe wieder zurück. Der Ball hatte Gelson Fernandes nicht an der Hand, sondern im Gesicht getroffen. Nach Zuspiel von Filip Kostic erzielte Dost noch das dritte Tor für die Gastgeber.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

1:0 Paciência (4.)

2:0 Paciência (16., Elfmeter)

3:0 Dost (80.)

Frankfurt: Rønnow - Touré (30. Abraham), Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Sow (84. Kohr), Rode, Kostic - Paciência, Dost (85. Gacinovic)

Leverkusen: Hrádecký - Weiser (30. Bellarabi), Dragovic, S. Bender, Wendell (64. L. Bender)- Baumgartlinger, Demirbay - Havertz, Amiri - Alario (82. Diaby), Volland

Gelbe Karten: Fernandes / Dragovic

Schiedsrichter: Dingert