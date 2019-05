Drei Tage nach dem dramatischen Ausscheiden aus der Europa League im Halbfinale gegen den FC Chelsea hat Eintracht Frankfurt einen Rückschlag im Kampf um die erneute Europapokal-Teilnahme hinnehmen müssen. Die Hessen verloren im Rhein-Main-Derby gegen den Tabellenzwölften Mainz 05 0:2 (0:0) und rutschen damit aus den Champions-League-Plätzen.

Durch die Niederlage ist das Team von Trainer Adi Hütter mit 54 Punkten vor dem letzten Spieltag in einer Woche nur noch Sechster. Borussia Mönchengladbach (55) auf Rang vier und Bayer Leverkusen auf Platz fünf (55) sind vorbeigezogen.

Die Eintracht droht sogar, komplett die erneute Europapokal-Teilnahme zu verpassen. Am letzten Spieltag kommt es zur pikanten Begegnung mit dem FC Bayern und dem eigenen Ex-Trainer Niko Kovac. Die Münchner benötigen noch einen Punkt für den Titel - Frankfurt dagegen die Zähler für die Königsklasse oder die Europa League.

Verliert Frankfurt in München und siegen der VfL Wolfsburg zeitgleich zu Hause gegen Augsburg sowie die TSG Hoffenheim in Mainz, wäre die Eintracht trotz einer grandiosen Spielzeit nur Achter und nächste Saison kein Europapokal-Teilnehmer.

Rode erleidet Knorpelschaden und fällt Monate lang aus

Trotz der enormen Belastung durch die 120 Minuten gegen Chelsea nahm Frankfurts Trainer Hütter nur eine personelle Änderung im Vergleich zur Partie von London vor - und die war erzwungen. Gelson Fernandes ersetzte Sebastian Rode.

Der 28-Jährige hatte sich gegen Chelsea schwer am Knie verletzt. Rode, der erst im Winter von Borussia Dortmund ausgeliehen wurde, erlitt einen Knorpelschaden im rechten Knie und dürfte Monate lang ausfallen. Seine Leihe endet nach dieser Saison, seine Zukunft ist offen: "Sebastian Rode hat in den vergangenen Monaten gezeigt, welch großartiger Fußballer er ist", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic, "wir werden in den kommenden Wochen in Ruhe Gespräche mit dem BVB über die weitere Vorgehensweise führen."

Beim 1:6 gegen Leverkusen vor einer Woche hatte Frankfurt noch müde gewirkt. Gegen Mainz sahen die Hessen zunächst aber durchaus wach aus. In der ersten Halbzeit wog das Spielgeschehen hin und her. Ante Rebic vergab die beste Chance der Eintracht, als er freistehend über das Tor schoss (18.). Die Mainzer allerdings waren ebenfalls gefährlich: Kundes Schuss lenkte Simon Falette noch um den Pfosten (21.).

Doch in der zweiten Hälfte kippte das Spiel auf die Mainzer Seite. Die 120 Minuten von London machten sich nun stark bemerkbar: David Abraham ging schläfrig gegen Jean-Philippe Mateta in den Zweikampf, der bediente Anthony Ujah - und der Nigerianer traf zum 0:1 (53.). Vier Minuten später stand es 0:2. Wieder war die Frankfurter Defensive nicht wach genug, und Ujah erzielte sein viertes Saisontor. Obwohl die Eintracht nicht aufgab, erholte sich Frankfurt nicht mehr von diesem Doppelschlag.