Hellmann deutete in dem Interview auch erstmals Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Österreicher an. »Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. In dieser Frage sollten wir die nächsten Tage und Wochen mal ins Land gehen lassen«, sagte er. Das 1:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim war für Frankfurt schon das zehnte sieglose Spiel in der Bundesliga.