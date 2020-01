Sieg in Augsburg Der BVB liegt in Augsburg 1:3 zurück - dann kommt Haaland

Eine Stunde lang zeigte Borussia Dortmund in Augsburg eine katastrophale Leistung. Dann wechselte Trainer Lucien Favre seinen neuen Stürmer ein. Und Erling Haaland macht, was er am besten kann: Tore schießen.