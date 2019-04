Gefühlslage

Das richtige Rezept gegen Hertha: Junges Gemüse voller Variablität und Agilität, an dem sich die alte Dame gerne die Zähne ausbeißen darf. Natürlich will hier niemand den Mund zu voll nehmen, aber in selbigem läuft schon mal das Wasser zusammen – in Vorfreude auf einen erneuten Leckerbissen und den besten Platz der bisherigen Saison - ganz nah an den großen Fleischtöpfen.