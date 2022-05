Denn während der ehemalige Nationalspieler am liebsten allein mit seinem Frust gewesen wäre, stürmten in seinem Rücken euphorische Fans auf den Rasen. Dank der 2:4-Niederlage der TSG Hoffenheim gegen den rheinischen FC-Rivalen Bayer Leverkusen können die Kölner am letzten Spieltag nicht mehr vom siebten Tabellenplatz verdrängt werden. Dieser Platz berechtigt in jedem Fall zur Teilnahme an der Conference League, mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag könnte es für die Kölner sogar noch in die Europa League gehen.