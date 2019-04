Augsburgs Sieg im Abstiegskampf Richter dreht Partie in Frankfurt mit zwei Treffern

Erstes Spiel, erster Sieg: Der FC Augsburg hat unter Martin Schmidt beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1) gewonnen. Gonçalo Paciência (15. Minute) hatte die SGE zunächst in Führung gebracht, Marco Richter mit zwei Treffern(31., 45.+4) und Michael Gregoritsch (84.) anschließend für die Gäste getroffen. Augsburg verdrängt damit den FC Schalke 04 von Rang 14 und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Stuttgart auf dem Relegationsrang.

Mutig gegen den Abstieg - das schien FCA-Trainer Schmidt seinen Spielern in den wenigen Tagen mitgegeben zu haben, seit er unter der Woche Manuel Baum abgelöst hatte. Tatsächlich starteten die Gäste überraschend offensiv, was den Frankfurter aber auch immer wieder Räume und Chancen eröffnete, wie jene von Luka Jovic (4., 6.). Nach 15 Minuten hob dann Kostic den Ball ins Zentrum zu Paciência, der aus acht Metern einköpfte. Doch Augsburg spielte weiter nach vorne, und wurde durch zwei Treffer vom starken Richter (31., 45.+4) belohnt. Noch vor der Pause hatten die abstiegsbedrohten Gäste die Partie beim Tabellenvierten gedreht.

1 – Innerhalb dieser Saison gab es 6 Trainerwechsel – Martin Schmidt (@FCAugsburg) ist der erste neue Trainer, der bei seinem Debüt ein Tor bejubeln durfte. Premiere. #SGEFCA pic.twitter.com/5etxqiS981 — OptaFranz (@OptaFranz) 14. April 2019

Für die Frankfurter entwickelte sich ein zunehmend gebrauchter Abend. Zunächst musste der aus Augsburg ausgeliehene Martin Hinteregger bereits nach 25 Minuten aufgrund einer Verhärtung im Oberschenkel ausgewechselt werden. Nach den zwei Gegentreffern und dem Seitenwechsel wurde dann auch noch Kapitän Gelson Fernandes nach einem wiederholten Foul vom Platz gestellt (48.).

Es war bereits der zweite Platzverweis in dieser Woche für die Eintracht. Am Donnerstag kassierte Ndicka beim Viertelfinalhinspiel der Europa League in Lissabon nach 20 Minuten die Rote Karte. Insgesamt ist es bereits der sechste Platzverweis für die SGE. Das ist Höchstwert in der aktuellen Saison.

In der Folge entwickelte sich erneut ein unterhaltsames Fußballspiel, in dem beide Teams weiter zu Chancen kam. Nach 60 Minuten köpfte Makoto Hasebe einen Torschuss von Koo Ja-Cheol von der Linie, in der 77. Minute verhinderte Rani Khedira den Ausgleich für die Frankfurter. Stattdessen war es Gregoritsch, der zum 3:1-Endstand traf.

Für die Augsburger war es der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge. Einziger Wermutstropfen: Torhüter Gregor Kobel musste kurz vor der Pause nach einem Zweikampf mit Filip Kostic angeschlagen ausgewechselt werden. Eine Diagnose war bei Schlusspfiff noch nicht bekannt. Frankfurt kassierte die erste Liga-Pleite in der Rückrunde, damit ist nur noch Werder Bremen ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:3 (1:2)

1:0 Paciência (15.)

1:1 Richter (31.)

1:2 Richter (45.+4)

1:3 Gregoritsch (84.)

Frankfurt: Trapp - Hinteregger (25. Ndicka) , Hasebe, Touré - da Costa, Fernandes, Rode (66. Guzmán), Kostic - Rebic - Jovic, Paciência (54. Gacinovic)

Augsburg: Kobel (40. Luthe) - Schmid, Gouweleeuw, Khedira, Stafylidis - Koo (90.+2 Janker), Baier - Hahn, Gregoritsch, Richter - Finnbogason (83. Schieber)

Schiedsrichter: Dankert

Gelbe Karten: Rebic / Gregoritsch

Gelb-Rot: Fernandes (48., wiederholtes Foulspiel)

Zuschauer: 50.000