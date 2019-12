Dank des überragenden Florian Niederlechner hat der FC Augsburg bei der TSG Hoffenheim einen Sieg gefeiert und bleibt damit im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Die Augsburger besiegten die TSG 4:2 (1:1), Niederlechner bereitete alle vier Tore des FCA vor. Philipp Max traf doppelt für Augsburg (11., 51. Elfmeter), Fredrik Jensen (51.) und Iago (85.) besorgten die weiteren Treffer. Für Hoffenheims Tore sorgten Robert Skov (14.) und Jürgen Locadia (80.). Damit stehen Augsburg (10.) und Hoffenheim (8.) aktuell im Tabellenmittelfeld, können am Wochenende aber noch abrutschen.

Hoffenheim dominierte das Spiel in den ersten zehn Minuten, die TSG kam auf mehr als 70 Prozent Ballbesitz. Dann gelang Augsburg mit dem ersten Torschuss zur Führung: Nach einem Einwurf von Stephan Lichtsteiner entkam Niederlechner mit dem Ball der TSG-Abwehr, dribbelte in den Strafraum und legte vor Torwart Oliver Baumann quer zu Max, der zum 1:0 ins leere Tor einschob (11.). Die Führung hielt aber nur drei Minuten. Dann spielte sich Hoffenheim über den rechten Flügel nach vorne, Sebastian Rudy legte aus dem Strafraum ab für den aufgerückten Linksverteidiger Skov und der traf mit einem Flachschuss aus 20 Metern zum Ausgleich (14.).

Danach lief Hoffenheim Gefahr, früh in Unterzahl zu geraten. Diadié Samassékou hatte bereits nach sieben Minuten die Gelbe Karte gesehen. Nach einem Foul an Daniel Baier forderten die Augsburger dann Gelb-Rot, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zeigte aber keine weitere Karte (19.). Trainer Alfred Schreuder wechselte Samassékou zehn Minuten später vorsichtshalber für Dennis Geiger aus (29.).

Hoffenheim kommt nicht oft genug in den Strafraum

Hoffenheim blieb das spielbestimmende Team und drückte Augsburg immer wieder in den Strafraum zurück. Dort standen die Augsburger aber meist kompakt und ließen lange keinen weiteren Torschuss zu. Als Hoffenheims Ihlas Bebou dann nach einem langen Ball von Ermin Bicakcic allein vor Torhüter Tomas Koubek auftauchte, kam der Keeper schnell aus seinem Tor und parierte die Hoffenheimer Chance zur Führung (43.).

Die zweite Hälfte begann schlecht für die TSG: Niederlechner schirmte den Ball im Strafraum mit dem Körper ab und wurde von Kevin Akpoguma zu Fall gebracht. Steinhaus entschied auf Elfmeter, den verwandelte Max zur erneuten Augsburger Führung (51.). Kurz darauf kam Niederlechner im Mittelfeld an den Ball und schickte Jensen mit einem Steilpass in den Sechzehner. Der Stürmer schob an Torhüter Koubek vorbei zum 3:1 ein (56.).

Hoffenheim kam danach nur selten gefährlich vor das Augsburger Tor. Wenn doch, war Skov beteiligt. Er flankte den Ball ins Zentrum des Strafraums und der eingewechselte Locadia traf per Kopf zum Anschluss (80.). Danach eröffneten sich Räume für Augsburger Konter. Niederlechner dribbelte über den linken Flügel und brachte den Ball flach ins Zentrum, dort schoss Iago unbedrängt das 4:2 (85.). In der Nachspielzeit hatte Andrej Kramaric noch mal die Chance auf den erneuten Anschluss, scheiterte aber aus wenigen Metern an Koubek (90.+3).

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 2:4 (1:1)

0:1 Max (11.)

1:1 Skov (14.)

1:2 Max (51., Elfmeter)

1:3 Jensen (56.)

2:3 Locadia (80.)

2:4 Iago (85.)

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek (71. Baumgartner), Akpoguma, Bicakcic (61. Locadia) , Skov - Grillitsch - Bebou, Samassekou (29. Geiger), Rudy, Adamyan - Kramaric

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner (86. Uduokhai), Gouweleeuw, Jedvaj, Iago - Richter, Khedira, Baier, Max (90.+4 Hahn) - Niederlechner, Jensen (81. Córdova)

Schiedsrichterin: Steinhaus

Gelbe Karten: Samassekou / -

Zuschauer: 23.309