Und auch in der Defensive waren sie nun nicht mehr ganz so aufmerksam: Serge Gnabry, gerade erst eingewechselt, traf das Bein von Jude Bellingham im eigenen Strafraum. Emre Can ließ sich die Gelegenheit vom Elfmeterpunkt nicht nehmen (72.). Und Dortmunds Donyell Malen sorgte sogar noch für den zweiten Treffer seines Teams (90.).