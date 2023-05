Der FC Bayern München hat sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte das Meister-Double gesichert. Nach den Männern, die einen Tag nach ihrem Triumph in Köln (2:1) zusahen, fuhren auch die Frauen am letzten Spieltag den nötigen Sieg ein. Mit der 11:1 (7:0)-Gala über Absteiger Turbine Potsdam war die fünfte Meisterschaft nach 1976, 2015, 2016 und 2021 perfekt.