Der FC Bayern München ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister. Mit einem 3:1-(2:0)-Sieg im eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund ist dem Team von Julian Nagelsmann der Titel drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass eine rechnerische Titelentscheidung im direkten Duell zwischen Bayern und Dortmund fiel. Die Tore für die Bayern erzielten Serge Gnabry (15.), Robert Lewandowski (34.) und Jamal Musiala (83.). Emre Can (52., Foulelfmeter) hatte für den BVB zwischenzeitlich zum Anschluss getroffen.