»Zupfer-Gate«: Kurz nach dem Seitenwechsel luchste Führich seinem Gegenspieler Joshua Kimmich den Ball ab und legte quer zu Guirassy, der zum vermeintlichen 1:1 einschob. Doch das Schiedsrichterteam samt Videoassistent sah zuvor ein Zupferchen am Trikot des Münchners, das diesen dramatisch in die Knie zwang. Der Freistoßpfiff war glücklich für die Bayern. Also »glücklich« im Sinne von »sehr glücklich«.

Glücksgriff Guirassy: Der wuchtige Angreifer soll beim VfB den nach England abgewanderten Sasa Kalajdžić ersetzen. Der ehemalige Kölner kam per Leihe von Stade Rennes, wo er in der vergangenen Saison die ersten Gehversuche des jetzigen Bayern-Spielers Tel im Profibereich hautnah beobachten konnte. In der ersten Hälfte agierte Guirassy als Zielspieler mit viel Körpereinsatz, nach dem Wechsel war er im Zusammenspiel mit Führich auch auf dem Boden stark und hatte zweimal Pech, das Treffer von ihm zurückgepfiffen wurden (53. und 79.). Dazwischen hatte er technisch perfekt einen Ball an die Latte gesetzt (74.). Und in der Nachspielzeit kam sein nervenstarker Strafstoßmoment. Ein bemerkenswerter Auftritt.