Bundesliga Bayerns Remis in Nürnberg hält den Titelkampf spannend

Bayern München hat völlig überraschend beim 1. FC Nürnberg einen Sieg verpasst. Der Tabellenführer kam beim Vorletzten nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus - die Münchner hatten sogar Glück, das Spiel nicht verloren zu haben.

Matheus Pereira brachte die Gastgeber in Führung (48. Minute), Serge Gnabry gelang der Ausgleich für die Münchner (75.). In der Nachspielzeit wurde es hektisch: Tim Leibold verschoss einen Elfmeter für den Club und vergab damit die große Siegchance. Die hatten auf der Gegenseite dann die Bayern, doch Kingsley Coman, der ab der Mittellinie frei aufs Nürnberger Tor zulief, scheiterte an FCN-Keeper Christian Mathenia (90.+5).

Die Bayern bleiben zwar Tabellenführer. Die Chance, für eine Vorentscheidung im Titelkampf zu sorgen, haben sie sich aber entgehen lassen. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt zwei Punkte. Am Samstag hatte BVB-Trainer Lucien Favre den Titelkampf nach der Niederlage gegen Schalke 04 bereits für beendet erklärt. Bei noch drei ausstehenden Spieltagen war das womöglich etwas voreilig.

Matthias Merz / DPA Matheus Pereira bejubelt seinen Treffer

Der Club bleibt Tabellen-17., der Rückstand auf Stuttgart, das auf dem Relegationsrang liegt, beträgt fünf Punkte.

In Nürnberg hatte zwar vor allem der FC Bayern den Ball, während der Club ein Abwehrbollwerk in der eigenen Hälfte errichtete. Was aber Torchancen betraf, waren sich beide Teams lange ebenbürtig.

Für die Gastgeber scheiterte Mikael Ishak aus spitzem Winkel (40.), Sven Ulreich, der bei den Bayern erneut den verletzten Manuel Neuer vertrat, verschuldete beinahe ein Gegentor, als er beim Versuch, den Ball vom linken und den rechten Fuß zu legen, zu viel Zeit benötigte. Kurz nach der Pause gelang Nürnberg dann das Tor. Eduard Löwen scheiterte mit einem Schuss an Ulreich, den Abpraller schlenzte Pereira ins lange Eck.

Mathenia glänzt, Davies foult

Die Bayern hatten bis dahin nur eine echte Chance gehabt, als David Alaba einen Freistoß aufs Tor schoss, den FCN-Torwart Mathenia spektakulär an die Latte lenkte (23.). Nach dem Rückstand drehten die Münchner auf.

Leon Goretzka scheiterte an Mathenia (60.), genauso James Rodríguez, dessen Freistoß der Torhüter erneut an die Latte abwehren konnte (69.). Hatte Nürnberg vorher noch vereinzelt selbst kontern können (und durch Löwen in der 52. Minute fahrlässig die Chance aufs 2:0 vergeben), spielten nun allein die Bayern - und sie trafen. Coman flankte auf den zweiten Pfosten, wo Nürnbergs Robert Bauer Münchens Gnabry anschoss. Der Ball flog über Mathenia hinweg ins Tor.

Ein Siegtreffer für die Bayern schien anschließend nahe - und plötzlich gab es Strafstoß für den Außenseiter. Der eingewechselte Alphonso Davies traf Nürnbergs Georg Margreitter mit dem Ellbogen im Gesicht. Doch Leibold traf nur den Pfosten. Weil auch Coman im Gegenzug Nerven zeigte, blieb es beim Remis.

1. FC Nürnberg - Bayern München 1:1 (0:0)

1:0 Pereira (48.)

1:1 Gnabry (75.)

Nürnberg: Mathenia - Bauer (88. Ilicevic), Ewerton, Mühl, Leibold - Behrens, Erras - Pereira, Löwen (82. Margreitter), Kerk - Ishak (72. Tillman). - Trainer: Schommers

München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martinez (56. James Rodríguez, 72. Davies) - Thomas Müller (46. Gnabry), Goretzka, Coman - Lewandowski. - Trainer: Kovac

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Ewerton (2) - Davies, Süle (3)

Besonderes Vorkommnis: Leibold schießt einen Foulelfmeter an den Pfosten (90.+1)