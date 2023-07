+++ Fußball-Transferticker +++ FC Bayern plant offenbar ohne Mané

Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni aus England zum deutschen Rekordmeister gewechselt, konnte die in ihn gesteckten Erwartungen aber noch nicht erfüllen und war zuletzt keine Stammkraft mehr. In 38 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwölf Tore. Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war ein Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht.