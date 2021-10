Bayern-Sieg bei Union Fünf Tore gegen den Gladbach-Frust

Spiel eins nach der 0:5-Demontage in Gladbach zeigte einen FC Bayern in Torlaune. Aber auch einen anfälligen Rekordmeister, der sich in Berlin einige schwache Phasen leistete. Für Union endete eine herausragende Heimserie.