Bundesliga Bayern legt vor, Abstiegskandidaten taumeln weiter

FC Bayern - Hannover 96 3:1 (2:0)

Nach dem Remis gegen Nürnberg in der Vorwoche hat sich der FC Bayern im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nicht von einem weiteren Abstiegskandidaten ärgern lassen. Die Münchner gewannen das Heimspiel gegen Hannover 96 3:1 (2:0) und bauten in der Tabelle den Vorsprung auf Borussia Dortmund bei noch zwei ausstehenden Spielen auf fünf Punkte aus. Der BVB spielt am Abend bei Werder Bremen (18.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) und darf sich keine weiteren Punktverluste erlauben.

Die Bayern gingen durch Tore von Robert Lewandowski (27. Minute) und Leon Goretzka (40.) in Führung, mussten nach der Pause durch einen sehr umstrittenen Handelfmeter von Jonathas (52.) - laut Schiedsrichter Sascha Dingert, auch nach Prüfung des Video-Assistenten, von Jérôme Boateng verursacht - jedoch den Anschlusstreffer hinnehmen. Kurz darauf sah der Brasilianer Gelb-Rot (55.). Franck Ribéry entschied das Spiel mit seinem Tor endgültig (84.). Hannover bleibt mit 18 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den VfB Stuttgart beträgt weiterhin sechs Punkte. Theoretisch ist der Klassenerhalt noch möglich, mehr aber auch nicht.

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

Wolfsburg kann weiterhin vom Einzug in die Europa oder gar die Champions League hoffen. Im Heimspiel gegen Nürnberg reichten Tore von Felix Klaus (38.) und Marcel Tisserand (78.) für einen ungefährdeten Erfolg. Der Club kann bei fünf Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart weiterhin auf den Relegationsplatz hoffen.

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)

Mit den Stuttgartern verlor auch das dritte abstiegsbedrohte Team, für VfB-Interimstrainer Nico Willig war es die erste Niederlage im zweiten Spiel. Die Stuttgarter stehen weiterhin auf dem Relegationsplatz. Sollte der FC Schalke am Sonntag gegen Augsburg (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport) einen Punkt holen, kann der VfB diesen Platz nicht mehr nach oben verlassen. Die Augsburger wiederum treten sorgenfrei auf Schalke an, der FCA ist nach Stuttgarts Niederlage gerettet.

Die Berliner beendeten eine Serie von sieben sieglosen Spielen und legten bereits in der ersten Hälfte vor. Der ehemalige Stuttgarter Vedad Ibisevic staubte nach einer schwachen Parade von Torwart Ron-Robert Zieler zum 1:0 ab (40.), Spielmacher Ondrej Duda erzielte den zweiten Treffer (45.+1). Der VfB kam etwas verbessert aus der Kabine, nahm aber trotzdem das dritte Gegentor von Salomon Kalou hin (67.), Mario Gomez verkürzte auf 1:3 (70.).

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2:2 (0:1)

Die Borussia hat ihren Negativtrend auch im Heimspiel gegen Hoffenheim nicht stoppen können. Nach zwei Siegen aus den vergangenen elf Partien zeigte das Team des scheidenden Trainers Dieter Hecking eine extrem schwache erste Hälfte, in der Hoffenheim 16 Torschüsse verzeichnete, aber in Sachen Effektivität kritisiert werden muss. Das Führungstor erzielte Abwehrspieler Pavel Kaderábek per Kopf nach einem Eckball (33.).

Nach der Pause wurde Gladbach zwar besser, aber die größte Chance vergab Hoffenheims Andrej Kramaric frei stehend aus wenigen Metern (70.) Kurz darauf erzielte Abwehrspieler Matthias Ginter den Ausgleich (72.), den die TSG durch Nadiem Amiri prompt konterte (79.). Aber die Borussia kam erneut zurück, der eingewechselte Josip Drmic rettete einen Punkt (84.). In der Tabelle liegt Hoffenheim nun mit 51 Punkten auf Platz sieben, der Borussia verteidigte mit einem Zähler mehr den fünften Rang. Im Kampf um die Europapokalplätze bleibt es sehr eng.