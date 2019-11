Fußball-Bundesliga Bayern ganz souverän, Gladbach stolpert in Berlin

Fortuna Düsseldorf - Bayern München 0:4 (0:3)

Mit Trainer Hans-Dieter Flick bleibt der FC Bayern in der Erfolgsspur. Auch im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Chefcoach feierten die Bayern einen Sieg: Der Erfolg bei Fortuna Düsseldorf stand schon zur Halbzeitpause fest.

Auch die Unterstützung der Toten Hosen, seit Jahrzehnten treue Fortuna-Fans, half den Gastgebern nichts. Fortuna, angetreten mit Toten-Hosen-Trikots mit der Aufschrift "Alles aus Liebe", war von Beginn an unterlegen - die frühe Führung durch Benjamin Pavard, der eine Kimmich-Vorlage ins Tor verlängerte, war folgerichtig (11. Minute). Auch danach blieben die Bayern spielbestimmend und legten auch zahlenmäßig nach: Corentin Tolisso traf nach 27 Minuten infolge eines schweren Abspielfehlers von Fortuna-Torwart Steffen. Serge Gnabry machte mit dem 3:0 nach 34 Minuten früh alles klar. Philippe Coutinho legte in der 70. Minute nach, da war die Partie ohnehin schon lange entschieden. Was auch bedeutet: Erstmals in dieser Spielzeit blieb Bayern-Torjäger Robert Lewandowski ohne ein Tor.

Die Bayern haben durch den Sieg wieder Tuchfühlung zur Tabellenspitze aufgenommen und liegen jetzt nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)

Zwei Wochen durfte Borussia Mönchengladbach die Positivschlagzeilen als souveräner Tabellenführer der Bundesliga genießen, jetzt gab es einen herben Rückschlag: Bei Aufsteiger Union Berlin verlor die Elf von Marco Rose. Sie bleibt zwar Spitzenreiter, aber enttäuschte diesmal und ging als verdiente Verliererin vom Platz.

Felipe Trueba/EPA-EFE/REX Immer etwas früher am Ball: Unions Anthony Ujah (links) gegen Gladbachs Nico Elvedi

Anthony Ujah hatte Union nach einer Viertelstunde in Führung geköpft (15.), er nahm eine weite Flanke in den Strafraum an, kein Borussen-Verteidiger hatte sich um ihn gekümmert. Auch in der Folge entwickelte Gladbach nur wenig Druck, Union hatte kaum Mühe, den Vorsprung in die Halbzeitpause zu retten. Nach dem Wechsel war der Tabellenführer zwar viel am Ball und häufig in der Hälfte von Union - Torgefahr gab es allerdings kaum. Sebastian Andersson erzielte die Entscheidung (90.+1).

Werder Bremen - Schalke 04 1:2 (0:1)

Schalke 04 hat Werder Bremen in den Tabellenkeller geschossen. Beim Auswärtserfolg der Königsblauen trafen Amine Harit und Benito Raman. Die Bremer warten weiter seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis und sind bei bisher nur 11 Punkten an den Rand der Abstiegszone gerutscht. Schalke dagegen setzt sich in der Spitzengruppe fest.

Die Bremer begannen zwar durchaus druckvoll, ließen sich aber wiederholt von den Gegenangriffen der Gäste in Schwierigkeiten bringen, Harit nutzte dies kurz vor der Pause zur Führung (43.). Nach dem Wechsel machte Raman mit einer schönen Einzelleistung in der 53. Minute die Führung aus. Werder griff danach energischer an und belohnte sich mit dem Anschlusstor durch Yuya Osako (80.).

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1:1 (1:1)

Die Partie in Leverkusen startete kurios: Freiburgs Torhüter Mark Flekken rutschte bei einem Abstoß weg und schoss den Ball dann vor dem heranlaufenden Leverkusener Nadiem Amiri ins Aus. Weil der Ball bei einer Standardsituation nicht vom gleichen Spieler doppelt berührt werden darf, entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf indirekten Freistoß im Freiburger Strafraum. Kerem Demirbay traf aus ungefähr acht Metern aber nur die Latte (3.).

Ronald Wittek/EPA-EFE/REX Traf einmal, vergab einmal: Leverkusens Zugang Moussa Diaby (rechts)

Fast im Gegenzug brachte Lucas Höler die Freiburger in Führung, indem er einen Eckball von der rechten Seite aus kurzer Distanz ins Tor köpfte (5.). Leverkusens Sommerzugang von Paris Saint-Germain, Moussa Diaby, erzielte den Ausgleich (36.). Der zweite Durchgang war von vergebenen Möglichkeiten geprägt: Erst scheiterte Höler allein vor Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky (67.), dann stolperte Diaby vor dem leeren Freiburger Tor und legte den Ball im Fallen knapp am rechten Pfosten vorbei (68.). Freiburg hat nur noch drei Punkte Rückstand auf die Tabellenführung, Leverkusen verpasste den Anschluss an die europäischen Plätze.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Wie man aus einem eigentlich ungefährlichen Schussversuch ein Tor erzielt, bewies Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst in Frankfurt. Einen Abschluss von Maximilian Arnold, der wohl mehrere Meter am Tor vorbeigegangen wäre, köpfte er unhaltbar für Frankfurts Torhüter Felix Wiedwald ins Tor (19.). Neben dem langzeitverletzten Kevin Trapp hatte sich vor dem Spiel Ersatztorhüter Frederik Rönnow krankheitsbedingt abgemeldet.

Wolfsburgs Marcel Tisserand wurde dagegen kurz vor der Pause von Schiedsrichter Daniel Siebert abgemeldet. Nach einem Ellbogenschlag gegen Gonçalo Paciência sah Tisserand Gelb-Rot (45.+1). In der zweiten Hälfte hatte Frankfurt in Überzahl mehr Spielanteile, kam aber nicht über einen Abseitstreffer von Bas Dost hinaus (50.). Stattdessen erzielte João Victor die Vorentscheidung, nachdem ihm Wiedwald den Ball in die Füße spielte (65.). Wolfsburg springt durch den Erfolg vorerst auf Platz sieben und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.