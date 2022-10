Trockener Schuss von der Strafraumgrenze

Fast im Gegenzug fiel dann die Bayern-Führung. Eine Kombination über Sadio Mané und Jamal Musiala schloss Leon Goretzka mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze ab, Torwart Alexander Meyer konnte nicht mehr verhindern, dass er Ball im langen Eck einschlug. Es blieb der einzige Torschuss der Bayern in der gesamten ersten Hälfte.

In der Pause wurde kräftig durchgewechselt: Bei Dortmund ersetzte Marius Wolf Hummels, der mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wechselte gar dreifach: Kimmich, Josip Stanisic und Kingsley Coman kamen neu in die Partie, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Marcel Sabitzer blieben dafür draußen. Davies war in der ersten Hälfte von Jude Bellingham mit dem Fuß am Kopf getroffen worden, er musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.