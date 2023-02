Vorher bereits waren die Gastgeber, die wieder mit Gnabry, dafür ohne den gesperrten Joshua Kimmich in der Startelf aufliefen, zwar dominant. Aber sie scheiterten immer wieder an der Deckung oder an Riemann. Der VfL war nur in der Anfangsphase mutig und hatte dabei erste Torschüsse, die aber ungefährlich blieben.

Es dauerte nach der Pause eine Viertelstunde, dann war die Vorentscheidung gefallen. Der eingewechselte Coman vollendete eine gelungene Münchner Kombination zum zweiten Tor. Serge Gnabry machte mit einem verwandelten Foulelfmeter nach 73 Minuten mit dem 3:0 alles klar.