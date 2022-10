Kahn, die Bayern: Die Fernsehkameras fingen Oliver Kahn beim Ausgleich des BVB ein und hielten einen raren Moment purer Emotion fest. So rasend Kahn einst als Spieler war, so kontrolliert gibt er sich als Vorstandsvorsitzer der Bayern AG. Doch in diesem Moment war alle Kontrolle dahin. Er brüllte, er rutschte in seinem Sitz herunter, er schlug mit den Fäusten auf die Begrenzung vor sich. Schon wieder ein Last-Minute-Gegentreffer, wie schon beim 2:2 gegen den VfB. Aus den Dusel-Bayern werden die Dussel-Bayern.

Mentalität statt Matchplan: Auch ein Freund der gepflegten Vorbereitung wie Nagelsmann wollte sich vor Anpfiff nicht hinter taktischen Finessen verstecken. Es komme in dieser Begegnung vor allem darauf an, dem Gegner klarzumachen, dass man »es mehr wolle«. Fußball ist ein schlichtes Spiel, es schadet nicht, den Blick dafür ab und an wieder freizubekommen. Was das 2:2 jetzt über das Mischungsverhältnis aus Wollen, Können und taktischer Einstellung beim FC Bayern aussagt? Kahn und Nagelsmann werden es in den kommenden Tagen besprechen.