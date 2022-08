7:0-Auswärtssieg Bayern zerlegen hilflose Bochumer

Mané brauchte zwei Anläufe für sein zweites Saisontor. Das erste, vermeintliche, 4:0 wurde aberkannt, weil der Neuzugang den Ball mit der Hand ins Tor gespielt hatte (40.). Er grinste schon, während die Szene vom Videoassistenen überprüft wurde. Zwei Minuten traf Mané aber regulär nach Zuspiel von Coman (42.). Das Spiel war bereits zur Halbzeitpause entschieden.

Es ging aber noch weiter mit den Toren. Für ein Foul von Saidy Janko an Coman gewährte Schiedsrichter Daniel Siebert den Gästen einen Strafstoß. Den schnappte sich Mané, der mit einem Flachschuss in die linke Ecke verwandelte (60.). Ein Bochumer traf auch noch, allerdings ins eigene Tor: Im Laufduell mit Sané grätschte Gamboa den Ball am herausstürmenden Riemann vorbei ins leere Tor. Nach seiner Einwechslung besorgte Gnabry den 7:0-Endstand (76.).