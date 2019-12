SC Freiburg - Bayern München 1:3 (0:1)





Bayern München hatte zunächst leichtes Spiel in Freiburg. Es dauerte keine Minute, da zeigte der Spieler der vergangenen Woche bereits sein Können: Philippe Coutinho lief allein auf Freiburgs Mark Flekken zu, spitzelte den Ball über den Tormann, aber Manuel Gulde verhinderte den Treffer unmittelbar vor der Linie. Im Anschluss vergaben nacheinander Benjamin Pavard und Thomas Müller (9. Minute), bevor Robert Lewandowski nach einem Konter zum 1:0 traf (16.).

In der Folge drehten nicht etwa die Bayern weiter auf. Es waren die Hausherren, die immer besser in die Partie fanden. Einen Seitfallzieher von Nicolas Höfler parierte Neuer stark (34.). Und die Bayern blieben auch im Laufe der zweiten 45 Minuten anfällig, nach einem Konter in der 59. Minute glich Vincenzo Grifo aus. Die Freiburger spielten weiter auf Sieg, doch in der Nachspielzeit trafen Teenager Joshua Zirkzee (90.+2) und Serge Gnabry (90.+5) zum glücklichen Sieg.

Der 18 Jahre alte Bundesligadebütant Zirkzee war erst in der 90. Minute für Coutinho eingewechselt worden, krönte den Einsatz aber mit seinem ersten Treffer für die Profis.

Für Torjäger Lewandowski war sein Treffer bereits das insgesamt 221. Tor in der Bundesliga. Damit hat er nun Jupp Heynckes in der Torschützenliste von Platz drei verdrängt - und die Bayern in der Tabelle Borussia Dortmund von Rang drei.

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 2:0 (0:0)





Das erste Tor des Spiels fiel keine 15 Sekunden nach der Pause: Paderborn spielte sich den Ball in der eigenen Hälfte zu, da sprang Patrick Herrmann dazwischen, spielte weiter zu Lars Stindl, der direkt Alassane Pléa im Strafraum bediente - und schon stand es 1:0 für die Borussia. Paderborn spielte zwar weiter gut mit, doch dann bekam Gladbach einen Elfmeter zugesprochen. Schonlau hatte Herrmann im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen und zu Fall gebracht. Stindl verwandelte den Elfmeter zum 2:0 (67.) Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen am Stück lässt dieser Sieg gegen Tabellenschlusslicht Paderborn die Hausherren wieder aufatmen. Die Borussia ist nun punktgleich mit Leipzig, hat aber eine schlechtere Tordifferenz als der Spitzenreiter.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 2:4 (2:1)

Dass Martin Hinteregger der torgefährlichste Innenverteidiger der Liga ist, das wissen wohl auch die Kölner. Und doch konnte der Frankfurter eine Ecke im Strafraum annehmen und den Ball aus der Drehung im Tor der Gäste unterbringen (6.). Auch der zweite Treffer der Eintracht fiel nach einer Ecke. Diesmal war es Paciencia, der ins rechte Eck traf (30.). Die Kölner aber gaben nicht auf. Noch vor der Pause gelang Jonas Hector der Anschluss (44.). In der zweiten Hälfte schob Sebastiaan Bornauw zum Ausgleich ein (72.), bevor Dominick Drexler (81.) und Ismail Jakobs (90. +4) das Spiel zu Gunsten der Kölner drehten, die mit diesem Dreier die Abstiegsränge verlassen haben.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:1 (0:0)



Nachdem Alexander Nübel für vier Spiele gesperrt worden war, lag der Fokus in diesem Spiel auf Markus Schubert im Tor der Schalker. Und der 21-Jährige machte seine Sache gut, lenkte etwa einen Schuss von Arnold mit einer Klasseparade um den Pfosten (35.). Der VfL kam im Laufe des Spiels zu einigen Chancen, doch es war Ozan Kabak (51.), der zur Führung für die Schalker traf. Lange sah es nach einem Auswärtserfolg für Schalke aus, doch dann glich Kevin Mbabu aus (82.).

Überschattet wurde das Spiel vom Tod eines Fans. Der Schalker sei auf dem Weg zum Stadion verstorben, teilte der Stadionsprecher in der Pause mit. Die Hintergründe sind unklar. Beide Fanlager verzichteten ab Beginn der zweiten Hälfte auf Anfeuerungsrufe.