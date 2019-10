Fußball-Bundesliga Überlegene Schalker verpassen Derbysieg gegen Dortmund

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0

Wer nur die ersten Minuten des Revierderbys sah, hätte wohl auf einen BVB-Sieg gesetzt. Jadon Sancho verpasste früh das mögliche 1:0, er scheiterte an Schalke-Keeper Alexander Nübel. Doch: Diese Chance blieb lange die einzige aus Dortmunder Sicht. Und so konnte die Borussia von Glück sagen, nicht verloren zu haben. Das lag auch an fehlender Kaltschnäuzigkeit der Schalker:

In der 28. Minute prallte ein Kopfball von Salif Sané an die Unterkante der Latte und von dort vor die Torlinie.

In der 34. Minute schoss Mats Hummels bei einem Klärungsversuch Teamkollege Thomas Delaney ins Gesicht; der Abpraller fiel Suat Serdar vor die Füße, der aber nicht ins Tor, sondern den Pfosten traf.

In der 69. Minute kam Rabbi Matondo halblinks im Strafraum frei zum Abschluss, schlenzte den Ball aber über das Tor.

Dortmund wurde selten gefährlich, und wenn, dann durch Sancho (53., 77.). In der Tabelle bleibt der BVB (Platz drei) dennoch vor dem Rivalen (sieben).

FC Bayern - Union Berlin 2:1 (1:0)

Fünfmal in Folge hatten die Bayern zuletzt zwei Gegentore gefangen. Auch gegen Aufsteiger Union hielt die Münchner Abwehr nicht dicht - sie verursachte zwei Elfmeter. Den ersten von Berlins Sebastian Andersson parierte Torhüter Manuel Neuer (58.), der zweite von Sebastian Polter landete im Tor (86.).

Für eine Überraschung genügte das aber nicht, zu überlegen waren die Bayern. Zunächst hatte Unions Torhüter Rafal Gikiewicz einen Eckball mittig vor den Strafraum gefaustet, exakt dorthin, wo Münchens Benjamin Pavard stand. Der Franzose nahm den Ball volley und traf zum 1:0 (13.). Nach der Pause spielte Robert Lewandowski Doppelpass mit dem Gegner, er schoss Unions Felix Kroos an und versenkte den Abpraller im Tor (53.). Lewandowski sorgte damit für einen Rekord: Erstmals hat ein Bundesligaspieler an jedem der ersten neun Spieltage einer Saison getroffen.

Durch den Erfolg hat der FC Bayern zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Mönchengladbach und Wolfsburg können die Münchner aber noch verdrängen, beide Mannschaften greifen am Sonntag ein.

SC Freiburg - RB Leipzig 2:1 (1:0)

Die Leipziger Schwächephase in der Bundesliga hält an. Gegen Freiburg blieb RB zum vierten Mal hintereinander ohne Sieg - und steht damit in der Tabelle hinter dem SC, der für den Moment sogar Zweiter ist.

Eigentlich war Leipzig lange das bessere Team in Freiburg, das Tor aber schossen die Gastgeber, als ein abgefälschter Schuss von Lukas Höler am zweiten Pfosten bei Nicolas Höfler landete, der zur Führung abstaubte (45.+2). RB hatte auch in Rückstand liegend mehr vom Spiel, schaffte es aber zu selten, sich klare Chancen zu erspielen. Kurz vor Schluss erhöhte Joker Nils Petersen (89.). RB gelang nur noch der Anschluss, als Lukas Klostermann nach einer Ecke verkürzte (90.+2).

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)

Nun hat auch Paderborn als letzter Bundesligist seinen ersten Sieg geschafft. Nach dem Erfolg über Düsseldorf ist der Aufsteiger zwar noch immer Tabellenletzter, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aber zumindest nur noch drei Punkte.

Das Führungstor war zugleich das spektakulärste dieses Bundesliga-Nachmittags: Abdelhamid Sabiri kam einige Meter vor dem Strafraum an den Ball und wurde nicht attackiert. Also holte er aus und schoss aus dem Stand in hohem Bogen und mit viel Schnitt Richtung Tor, wo der Ball im linken Winkel landete (43.). Per Kopfball stellte Sebastian Schonlau (64.) den Endstand her.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 2:3 (0:2)

Herthas Serie von vier Spielen ohne Niederlage ist gerissen - und das trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd. Zur Pause sah es nach einer Heimniederlage der Berliner aus. Hoffenheims Sommerzugang Jürgen Locadia erzielte sein erstes Bundesligator (33.), nach einem Eckball kam dann TSG-Starstürmer Andrej Kramaric aus sechs Metern ohne Gegnerdruck zum Kopfball und hatte keine Mühe, zum 2:0 zu treffen (38.).

Doch die Hertha schlug zurück. Dodi Lukébakio schoss nach einem Einwurf artistisch per angedeutetem Fallrückzieher das 1:2 (54.), dann sorgte der eingewechselte Salomon Kalou für den Ausgleich (69.). Weil TSG-Abwehrspieler Benjamin Hübner bei einem Eckball nicht entscheidend gestört wurde (79.), verlor die Hertha am Ende dennoch - und musste so Hoffenheim (Platz zehn) in der Tabelle vorbeiziehen lassen.