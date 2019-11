Sandro Schwarz ist nicht mehr Trainer von Mainz 05. Man habe sich nach intensiven Gesprächen einvernehmlich getrennt. Das teilte der Verein mit. Wer Nachfolger von Schwarz wird, ist noch offen.

Der 41 Jahre alte Schwarz trug die Verantwortung für zwei FSV-Negativrekorde innerhalb einer Woche. Auf die höchste Liga-Niederlage am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig (0:8) folgte am Samstag gegen Aufsteiger Union Berlin die achte Saison-Niederlage (2:3), so viele hatte es in elf Spieltagen noch nie gegeben. Der FSV ist Drittletzter und weist die schlechteste Tordifferenz (12:30) auf.

Der frühere FSV-Profi Schwarz trat seinem Job bei den Mainzern, die nach der Länderspielpause bei der TSG Hoffenheim antreten müssen, am 1. Juli 2017 als Nachfolger von Martin Schmidt an. Der Vertrag des Trainers lief ursprünglich bis Juni 2022.

An Schmidt hatte Sportvorstand Rouven Schröder entgegen aller Mechanismen des Geschäfts in der Rückrunde 2016/17 trotz tiefer Krise festgehalten - und damit Erfolg gehabt. Mainz stieg nicht ab.

Nach der Niederlage gegen Union hatte Schröder noch gewirkt, als wolle er auch an Schwarz festhalten, als er sagte: "Ich möchte nicht jede Woche ein Plädoyer halten. Sandro Schwarz ist unser Trainer und wir werden uns gemeinsam mit ihm kritisch hinterfragen." Das Ergebnis ist nun bekannt.

Nach Niko Kovac ( Bayern München) und Achim Beierlorzer ( 1. FC Köln) ist Schwarz der dritte Coach, der in der laufenden Bundesliga-Saison vorzeitig gehen muss.