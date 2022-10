Baumgart schickte Florian Kainz nach Gelb-Rot-Sperre wieder von Beginn an aufs Feld – und richtete eine klare Forderung an sein Team. Einmal nicht in Rückstand geraten, lautete das Motto, nachdem der FC in dieser Saison bereits achtmal einem 0:1 hinterherlaufen musste.

Der Kölner Plan wurde vor 31.610 Zuschauern aber früh über den Haufen geworfen. In einer wilden Anfangsphase traf der Mainzer Jae-Sung Lee (2.) die Latte, ehe Kilian Onisiwo im Strafraum zu Fall brachte. Ingvartsen verwandelte sicher vom Punkt.