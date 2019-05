Bundesliga Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern dritte Meisterschaft in Folge

Durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei der TSG Hoffenheim hat sich der VfL Wolfsburg bereits einen Spieltag vor Saisonende den Meistertitel der Bundesliga gesichert.

Konkurrent FC Bayern gewann zwar sein Heimspiel gegen den SC Freiburg 3:0 (0:0), doch auch mit zwei Siegen im Nachholspiel gegen Bremen und am letzten Spieltag in Mönchengladbach können die Münchnerinnen den Punktevorsprung nicht mehr einholen.

Das einzige Tor für den VfL in einer ansonsten zähen Partie gegen die TSG erzielte Pia-Sophie Wolter in der 42. Minute. Für die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die erst vor der Saison von Werder Bremen zum Verein gewechselt war, ist es die erste Meisterschaft. Dem VfL Wolfsburg bescherte sie den insgesamt fünften Meistertitel - und den dritten in Folge.

Michael Deines / DPA Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben oft Grund zum Jubeln

Damit unterstrich das Team von Trainer Stephan Lerch einmal mehr seine Dominanz. Erst am Mittwoch gewannen seine Spielerinnen den fünften DFB-Pokal in Serie im Spiel gegen den SC Freiburg.