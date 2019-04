Ein Lama-Drama in zwei Akten

Vor neunundzwanzig Jahren war's,

Da sah die Welt was Mieses.

In Rudi Völlers Haaren war's,

Was Mieses und auch Fieses.

Es war WM und Juni und

Der Tatort hieß Italien,

Da schoss ein Mann mit seinen Mund-

Und Halsmaterialien.

Das Mittel gilt als nicht sehr fair,

Denn Spucke ist nicht reinlich.

Heut tut's der Rijkaard längst nicht mehr;

Schon damals war's ihm peinlich.

Doch Welt muss manches zweimal tun,

Um's einmal zu kapieren.

Drum musste es am Samstag nun

Ein zweites Mal passieren.

Herr Ascacibar hat gespuckt.

Er konnt was nicht verknusen.

Als Opfer hat er ausgeguckt

Herrn Havertz (Leverkusen).

Und Bayers Sportdirektor ist -

Der einstmals Angespuckte!

Den dieser neuer Mist und Zwist

Fast wie der alte juckte.

Er mag vielleicht getröstet sein

Und bald, vielleicht, ermessen:

Nun endlich steht er nicht allein

Und darf, endlich, vergessen.

Zudem beschert uns das Gedicht

Das Hauptgebot für heute:

Sei lieb, o Mensch, und spucke schlicht

Niemals auf fremde Leute!