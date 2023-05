Werder Bremen agierte von Beginn an konzentriert, unterbrach das Spiel der Bayern immer wieder mit kleinen Fouls. Bis zur 20. Minute gab es nur wenig Spielfluss und Serge Gnabrys Versuch, aus spitzem Winkel Jirí Pavlenka zu überwinden, blieb das einzige Highlight (7.). Dann hielt Pieper Jamal Musiala im Vorstoß fest und kassierte Gelb. Den Freistoß chippte Joshua Kimmich in die Mitte, Benjamin Pavard scheiterte per Kopf an Pavlenka (20.).

Die Bayern kombinierten gut, blieben im Abschluss aber zu ungenau. Das Umschaltspiel der Bremer blieb dagegen zu häufig im Bayern-Mittelfeld hängen.

Dann plötzlich die Doppelchance für Bremen: Eine scharfe Hereingabe von Schmid verpassten zwei Bremer im Zentrum (34.). Der Abschluss von Christian Groß nach Übersteiger gegen Pavard zog knapp über die Latte (35.). Bremen roch die Chance, gewann jetzt auch mehr Zweikämpfe als die Münchner, kam unter dem anschwellenden Getöse der Heimfans bis zur Pause aber nicht mehr entscheidend vor das Bayern-Tor.