Zweiter Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer: Nach dem 1:0 gegen Freiburg am vergangenen Spieltag hat Jürgen Klinsmanns Hertha BSC gegen Leverkusen erneut 1:0 (0:0) gewonnen. Karim Rekik erzielte den Siegtreffer für die Gäste (64. Minute) aus Berlin. Bayer bleibt damit auf Rang sieben hängen. Hertha hält Platz 13 mit nun sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Nach dem 0:2 beim 1. FC Köln am vergangenen Wochenende schienen die Hausherren auf Wiedergutmachung aus. In den ersten zehn Minuten schoss Bayer dreimal aufs Tor von Rune Jarstein. Allein: Wirklich gefährlich wurde Leverkusen trotz insgesamt 13 Abschlüssen in den ersten 45 Minuten nicht. Allerdings kam die zu Beginn sehr tiefstehende Hertha in der ersten Hälfte ebenfalls nur selten zu Chancen. Doch wenn, dann war mehr drin. Beim besten Versuch von Davie Selke in der 24. Minute parierte Bayer-Torwart Lukas Hradecky stark.

Nach Wiederanpfiff war in beiden Strafräumen zunächst wenig los. Und eine dieser guten Chancen verwandelte Rekik zum 1:0 für die Gäste: Javairo Dilrosun passte den Ball aus dem linken Halbfeld zu Rekik. Hrádecky konnte dessen ersten Versuch zwar abwehren, ließ aber nach vorne abprallen - der zweite Versuch saß (65.). Knapp zehn Minuten später verpasste es Pascal Köpke, zu erhöhen, als er allein auf Hradecky zulief, dem sich breitmachenden Torwart den Ball aber an den Arm lupfte (75.). Kurz darauf war auf der Gegenseite Jarstein zwar geschlagen, doch Schütze Paulinho hatte zuvor im Abseits gestanden.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0:1 (0:0)

0:1 Rekik (64.)

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender (46. Retsos), Tah, Sven Bender, Sinkgraven - Aranguiz - Diaby, Havertz (72. Paulinho), Amiri, Volland - Alario

Hertha: Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred - Darida (90.+1 Maier), Grujic -Lukebakio (65. Wolf), Dilrosun - Selke (72. Köpke)

Schiedsrichter: Dankert

Gelbe Karten: Volland, Paulinho / Grujic, Dilrosun, Skjelbred, Darida

Zuschauer: 24.472