Nach drei Spielen ohne Niederlage hat Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga mal wieder verloren. Das Team von Trainer Felix Magath musste sich im Heimspiel gegen den FSV Mainz 1:2 (0:1) geschlagen geben, die Tore für die 05er erzielten Stefan Bell und Rechtsverteidiger Silvan Widmer – er profitierte allerdings von einem Fehler des Hertha-Torwarts Marcel Lotka.

In seinem neunten Bundesliga-Spiel ließ Lotka, der den verletzten Stammkeeper Alexander Schwolow vertritt, den harmlosen Schuss von Widmer im kurzen Eck durchrutschen. In der Tabelle liegen die Berliner weiter vier Punkte vor Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Der VfB spielt am Sonntag beim Deutschen Meister FC Bayern und muss gewinnen – sonst wird der Klassenerhalt für Hertha feststehen.

Die Mainzer, die weder absteigen, noch in den Europapokal einziehen können, zeigten insgesamt die bessere Leistung und gewannen verdient. Davie Selke erzielte mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich. Hertha-Kapitän Dedryck Boyata war zuvor gefoult worden. Der Mainzer Abwehrchef Moussa Niakhaté traf Boyata im Fünfmeterraum unabsichtlich an der Hacke, die lautstarken Proteste von Bo Svensson brachten dem Trainer seine siebte Gelbe Karte der Saison ein. In der zweiten Hälfte hielten die Berliner in den Zweikämpfen besser dagegen, die reifere Spielanlage zeigte jedoch weiter Mainz. Beim vermeintlichen 1:2 hatte Stürmer Karim Onisiwo den Ball jedoch mit der Hand berührt (52.).

Lotka machte seinen Fehler mit einer Glanzparade beim Kopfball von Anton Stach wett (75.), die Niederlage konnte er jedoch nicht verhindern. Nach einem Eckball stieg Bell am höchsten und köpfte wuchtig ins rechte Eck. Lotka soll in der kommenden Saison eigentlich zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wechseln, der Transfer war Anfang März bereits verkündet worden. Doch nun, nach den starken Leistungen Lotkas in den vergangenen Wochen, wollen die Herthaner davon nichts mehr wissen und haben den auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Nun droht ein Rechtsstreit mit dem BVB. Versöhnung mit den Hertha-Fans Wenige Minuten vor dem Anpfiff des letzten Saison-Heimspiels hatten die Berliner Spieler ihren Fan-Boykott beendet. Die Herthaner sprangen nach dem Ende ihres Aufwärmprogramms über die Werbebande und liefen zu ihren treuesten Anhängern in die voll besetzte Ost-Kurve. Dort wurden sie von den Fans mit großem Jubel gefeiert. Auch während des Spiels gab es lautstarke Unterstützung.

Bild vergrößern Wieder in der Fankurve: die Spieler von Hertha BSC Foto: Soeren Stache / dpa

Die Hertha-Profis hatten nach den vorherigen drei Bundesliga-Spielen den üblichen Gang in die Fan-Kurve verweigert. Grund war die Aktion einiger Anhänger nach dem mit 1:4 verlorenen Derby gegen den 1. FC Union Berlin im April. Mehrere Ultras hatten die Profis damals aufgefordert, die Trikots auszuziehen und als Zeichen der Demut auf den Boden vor die Fan-Kurve zu legen. Magath hatte bereits am Freitag angedeutet, dass es zu einer Versöhnung kommen werde.