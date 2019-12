Die Zahl, mit der man den Zustand der Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren am besten beschreiben kann, lautet 300. An so vielen Spieltagen hieß in den 2010er-Jahren der Tabellenführer stets FC Bayern oder Borussia Dortmund. Alle anderen Klubs kommen zusammen gerade mal auf 43 Spieltage an der Spitze.

Der Titelkampf in der Bundesliga ist zumeist beschränkt auf das Duell der Münchner gegen die Dortmunder. Er ist also erwartbar - und damit langweilig. Zumindest war er das bis jetzt. Denn in der nun abgelaufenen Hinrunde konnte man den Eindruck gewinnen, dass da plötzlich Unerwartetes möglich ist.

RB Leipzig, aber vor allem Borussia Mönchengladbach standen in den ersten 17 Spieltagen der Saison über längere Zeiträume an der Tabellenspitze. Schaut man auf die Grafik, erkennt man, dass es eine derart lange Unterbrechung der Bayern-Dortmund-Dominanz seit 2009 nicht mehr gegeben hat.

Erstmals seit zehn Jahren heißt der Herbstmeister nicht Bayern oder Dortmund. 2009 überwinterte Bayer Leverkusen auf Platz eins. Nun ist es RB Leipzig, ein Klub, der damals gerade erst gegründet wurde.

RB ist die aufregendste Mannschaft dieser Saison. 48 Tore hat das Team von Trainer Julian Nagelsmann geschossen. Kann das Team diese Quote beibehalten, ist sogar die 100-Tore-Marke möglich. Das schaffte bisher nur ein einziges Team in der Bundesligageschichte: die Bayern 1971/1972 mit 101 Treffern.

Die Bayern spielen ihre schlechteste Hinrunde seit 2010

Doch es ist gar nicht die neue Leipziger Herrlichkeit, die plötzlich für Spannung in der Liga sorgt. Auch liegt es nicht an Gladbach. Beide Teams haben bisher zwar gut gepunktet, aber sie waren in der jüngeren Vergangenheit ähnlich stark, oder gar besser. RB kommt mit derzeit 37 Zählern nicht an die eigene Topmarke von 39 Punkten in der Hinrunde 2016 heran (damals war Leipzig zur Winterpause Zweiter). Und Borussia hat unter dem neuen Trainer Marco Rose (35 Zähler) aktuell nur zwei Punkte mehr als unter Dieter Hecking vor einem Jahr (33).

Der Grund für die durchbrochene Bayern-Dortmund-Dominanz sind die Bayern und Dortmunder selbst. Vor allem die Münchner: Mit 33 Punkten haben sie so wenige Zähler geholt, wie seit der Hinrunde 2010 nicht mehr. Hatte der BVB vor einem Jahr noch 42 Punkte nach der Hinrunde gesammelt, sind es nun nur noch 30.

Die Bayern hatten bereits 2018 für ihre Verhältnisse keine herausragende Hinrunde gespielt (36 Punkte). Dass sie diesmal noch schwächer abschneiden, liegt auch an ungewohnten Defensivproblemen. In der Hinrunde haben die Münchner so viele Gegentore kassiert wie zuletzt vor elf Jahren (siehe Grafik unten).

Oder täuscht etwa der Eindruck? Waren die Bayern gar nicht so schlecht, wie die Tabelle aussagt? Und waren die Gladbacher gar nicht so gut?

Das Statistik-Modell der Expected Goals berechnet, wie wahrscheinlich ein Torerfolg von einem bestimmten Punkt auf dem Feld ist. Ein Schuss im Fünfmeterraum führt wesentlich wahrscheinlicher zu einem Treffer, als ein Versuch aus 30 Metern. Legt man diesen Maßstab an die tatsächlichen Torchancen einer Mannschaft in einem Spiel, dann ergeben sich daraus die zu erwartenden Tore (Expected Goals), und daraus wiederum die zu erwartenden Punkte (Expected Points).

Übertragen auf die Bundesliga-Hinrunde ergibt sich folgende Tabelle:

Nach der Qualität ihrer Torchancen beurteilt, müssten die Bayern eigentlich Tabellenführer sein. RB Leipzig wäre zwar nur Zweiter, aber ähnlich gut wie in der tatsächlichen Hinrunden-Tabellen. Borussia Dortmund allerdings ist auch nach dem Expected-Points-Modell nur die viertbeste Mannschaft im Land. Gladbach liegt in der tatsächlichen Tabelle vier Zähler und einen Platz über der Wahrscheinlichkeit.

Besonders weit auseinander geht die Spanne zwischen erbrachter Leistung und gesammelten Punkten laut Expected Points bei Tabellenfünften Schalke 04. Nach der Torwahrscheinlichkeit ihrer Abschlüsse zu urteilen, müssten die Schalker eigentlich nicht Fünfter, sondern nur Elfter sein. Ähnlich ist es beim SC Freiburg, der nicht Achter, sondern 16. sein müsste.

Expected Points mag manchem als Statistik-Schnickschnack erscheinen. Aber es ist eines der wenigen brauchbaren Werkzeuge, um den im Fußball nicht unwesentlichen Faktor Zufall aus einer Tabellen herauszurechnen. Und oft genug nimmt das Modell eine langfristige Entwicklung vorweg.

492 Tore in 153 Spielen

Ja, die Bundesliga hat in dieser Hinrunde auch denen Spaß gemacht, die nicht zu den Münchnern halten, weil sie die Fantasie weckte, dass erstmals seit 2012 der Meister nicht FC Bayern heißen könnte. Dass die Liga mehr Freunde macht, dieser Eindruck wurde vielleicht auch durch die vielen Tore verstärkt: 492 Treffer wurden in den 153 Partien bisher erzielt, was ein Durchschnitt von 3,2 Toren pro Spiel bedeutet. Eine bessere Torquote in einer Hinrunde gab es zuletzt vor 34 Jahren. 1985 fielen bis zur Winterpause 518 Treffer.

Dass viele Tore aber nicht unbedingt ein Zeichen für guten Fußball in der Liga sein müssen, sei hier ebenfalls erwähnt: Denn viele erzielte Treffer bedeuten auch viele kassierte, also schwache Abwehrleistungen.

Der Spannung zuträglich war auch der Fakt, dass es zuletzt im Abstiegskampf Bewegung gab. Sah es zunächst noch so aus, als stünden mit Paderborn, Köln und Düsseldorf die drei Teams fest, die um den Relegationsplatz zanken, hat sich nun Werder Bremen dazugesellt. Auch der Vorjahressiebte Eintracht Frankfurt liegt nur noch drei Zähler vor der Abstiegszone. Zudem punkteten plötzlich Teams, die lange unten standen, wie Augsburg, Mainz und Hertha.

Leipzig ist der einzige, stabile Bayern-Widersacher

Doch es könnte sein, dass der neuerliche Spaßfaktor in der Bundesliga nicht von Dauer ist. Den aktuellen Vierkampf an der Tabellenspitze wird es wohl nicht bis zum Saisonende geben. Zufall hält eben nicht ewig an. Die Bayern werden sich vermutlich weiter steigern und irgendwann auch ihre zahlreichen Chancen besser nutzen. Zudem werden zeitnah auch einige verletzte Spieler wie Lucas Hernández in der Defensive zurückkehren.

Das einzige Team, das sich in der Hinrunde als wirklich stabiler Widersache etabliert hat, ist Leipzig. Während Dortmund hinreichend Punkte liegen ließ, als man eigentlich deutlich die bessere Mannschaft war, und Gladbach bisweilen noch zwischen Topteam und Durchschnitt changiert, war RB in der Hinrunde nur zweimal klar unterlegen. Zweimal schaffte es Leipzig aber gegen Dortmund (3:3) und Bayern (1:1), einer Niederlage zu entkommen. Dazwischen gab sich Nagelsmanns Elf fast keine Blöße.

Der Vierkampf könnte also ein Zweikampf um die Meisterschaft werden. Und am Ende könnte es dann so sein wie in den vergangenen sieben Jahren: Die Bayern holen den Titel, und der Zuschauer langweilt sich.