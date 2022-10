Die Aussicht mit Spielen in der Champions League gegen Manchester City und in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ist herausfordernd, aber für den Moment war alles wieder gut beim BVB. Der 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart beendete vorerst die Diskussionen um Fußball mit zu vielen Schnörkeln, zu wenig Leidenschaft und einem nur in Ansätzen zu erkennenden Plan.