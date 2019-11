Krise beim 1. FC Köln "Es ist zum Kotzen!"

Die Ereignisse in der Nachspielzeit verfolgte Achim Beierlorzer fast regungslos. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt wartete er auf die Entscheidung des Videoschiedsrichters, nachdem sein Spieler Dominick Drexler Hoffenheims Sargis Adamyan im Strafraum getroffen hatte. Als Schiedsrichter Robert Kampka den Elfmeter gegeben und Jürgen Locadia in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für die TSG verwandelt hatte, versteinerte die Mimik des Kölner Trainers komplett.

Noch während die FC-Spieler den Ball aus dem eigenen Tor fischten, war es der Kölner Stadionsprecher, der zuerst wieder die Worte fand. "98. Spielminute - es ist zum Kotzen!", rief Michael Trippel in das Mikrofon, bevor er pflichtbewusst den neuen Spielstand verkündete, der gleichbedeutend mit der achten Kölner Niederlage im elften Saisonspiel gleichkam.

Die Stimmung ist im Keller Als Tabellen-17. der Bundesliga ging der 1. FC Köln in das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Trotz der schwachen Form startete das Team von Trainer Achim Beierlorzer (Foto) gut in die Partie. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang den Hoffenheimern in der 20. Minute der erste Vorstoß. Torwart Timo Horn war gegen Florian Grillitsch aber zur Stelle (rechts). Zuerst jubeln durften aber die Kölner. Louis Schaub spielte vom rechten Flügel quer zu Jhon Córdoba, der den Platz nutzte und mit Rechts abschloss. Der Ball wurde leicht abgefälscht und schlug im linken unteren Eck ein (34. Minute). Mit seinem zweiten Ballkontakt rechtfertigte Sargis Adamyan die Entscheidung seines Trainers Alfred Schreuder, ihn zur Halbzeit einzuwechseln: Nach einer Flanke von Sebastian Rudy erzielte der Armenier den Ausgleich für Hoffenheim. Es war eine unansehnliche Partie. Mehr Kampf als Spiel. Im zweiten Durchgang waren die Gäste drückend überlegen. Bei Jürgen Locadias Schuss in der 61. Minute konnte das Kölner Publikum aufatmen, denn der Ball verfehlte das Tor um Zentimeter. In der Nachspielzeit folgte der bedrohlichste Anblick im modernen Fußball. Schiedsrichter Robert Kampka überprüfte am Monitor ein mögliches Foulspiel von Dominick Drexler an Adamyan. Kampka entschied auf Elfmeter. Daran änderten auch die Proteste der Kölner nichts. Locadia trat an und traf in die linke, untere Ecke (90.+8). Horn wählte zwar die gleiche Richtung für seinen Hechtsprung, erreichte den Ball aber nicht mehr. Hoffenheim jubelte, Köln war am Boden. "Es ist zum Kotzen", rief Stadionsprecher Michael Trippel bei der Ansage des Treffers in sein Mikrofon. Wenige Minuten nach dem Abpfiff gab der Klub die sofortige Trennung von Geschäftsführer Armin Veh bekannt. Bald könnte auch Beierlorzer (Foto) Köln verlassen. Köln steht auf dem vorletzten Tabellenplatz mit sieben Punkten aus elf Spielen - und kann theoretisch noch vom SC Paderborn überholt werden. Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.

Beierlorzer attestierte seiner Mannschaft nach Abpfiff im Interview mit "Dazn" ein gutes Spiel, beschwerte sich jedoch über die Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichterteams. "Es ist etwas Bitteres, was gerade mit uns passiert", sagte der 51-Jährige und nannte es "kurios", wann der Videobeweis zum Einsatz kommt und wann nicht.

Beierlorzers Zukunft in Köln unklar

Tatsächlich war dem FC vor zwei Wochen in Mainz ein berechtigter Handelfmeter verweigert worden, weil Schiedsrichter Frank Willenborg sich trotz des Signals des Videoschiedsrichters entschieden hatte, weiterspielen zu lassen. Doch auch wenn Willenborg den Kölnern die Chance auf den Ausgleich gegeben hätte, sähe Beierlorzers Bilanz seit dem Amtsantritt zum Saisonbeginn mager aus.

Lediglich zwei Siege gelangen dem FC seit der Rückkehr in die Bundesliga, gegen Freiburg und Tabellenschlusslicht Paderborn. Außer dem Remis auf Schalke verlor Köln unter Trainer Beierlorzer jedes Ligaspiel, steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Im Pokal flog das Team in der zweiten Runde gegen Regionalligist Saarbrücken aus dem Wettbewerb.

"Ob ich bleiben kann, kann ich nicht beeinflussen", sagte Beierlozer nach dem Spiel. Was das Vertrauen in Trainer angeht, zeigte sich der FC in jüngster Vergangenheit schwer berechenbar: In der Abstiegssaison 2017 /2018 wurde Peter Stöger nach dem 14. Spieltag mit drei Punkten entlassen, allerdings nach einem Remis beim Tabellendritten Schalke. Nachfolger Stefan Ruthenbeck baute dieses magere Ergebnis nur um magere 19 Punkte aus, durfte jedoch bis zum Saisonende bleiben.

Nach dem Abstieg lag Neu-Trainer Markus Anfang wiederum in der 2. Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Zweiten´- bei drei ausstehenden Spielen - auf Platz eins. Kölns Geschäftsführer Sport Armin Veh machte jedoch nach vier sieglosen Spielen in Folge beim Team einen "negativen Trend" aus und entließ Anfang. Über Beierlorzers Zukunft, das steht seit der Niederlage gegen Hoffenheim fest, wird er nicht mehr mitentscheiden.

Trennung von Veh stand länger fest

Dass Veh gehen würde, stand ohnehin fest. Vor acht Tagen hatte der 58-Jährige verkündet, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach Abpfiff dauerte es gerade einmal fünf Minuten, bis der Klub die Trennung von seinem Geschäftsführer bekanntgab - mit sofortiger Wirkung. Die Vertragsauflösung geschah der Mitteilung zufolge "einvernehmlich", die Statements der Beteiligten sagten aber etwas anderes.

"Wir hätten uns eine längerfristige Zusammenarbeit mit Armin Veh sehr gut vorstellen können", sagte Klub-Präsident Werner Wolf, "denn seine besonnene und kompetente Art haben dem FC sehr gut getan." Veh hatte Ende 2019 die Nachfolge von Jörg Schmadtke angetreten und war mit Köln ab- und wieder aufgestiegen.

Der #effzeh-Vorstand und Armin Veh haben einvernehmlich und unabhängig vom Ausgang des Spiels gegen Hoffenheim entschieden, Vehs noch bis Saisonende laufenden Vertrag als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Mehr Infos https://t.co/4te8hsunxV — 1. FC Köln (@fckoeln) November 8, 2019

Die Stellungnahme Vehs klang in Anbetracht dieser emotionalen Monate, die er beim FC erlebt hatte, ein wenig nüchtern. Er wünsche dem Klub "nur das Beste", er sei allen Mitarbeitern dankbar, er habe ein "hoch engagiertes, kompetentes und loyales Team" kennengelernt. In seiner Zeit beim 1. FC Köln habe er "viel Positives erlebt" - die Zusammenarbeit kurzfristig zu beenden, sei aus seiner Sicht aber "konsequent".

Es bleibt abzuwarten, ob der FC zum Auswärtsspiel in Leipzig am 23. November mit einer komplett neuen sportlichen Führung reisen wird. Dazwischen liegt noch die Länderspielpause - für angezählte Trainer traditionell eine besonders besorgniserregende Zeit.