Luka Jovic wird Eintracht Frankfurt verlassen und in die Primera División wechseln. Wie der Klub bekannt gab, schließt sich der serbische Stürmer Real Madrid an und erhält einen Fünfjahresvertrag. Der Medizincheck steht noch aus, über die Ablösesumme haben beide Vereine bislang keine Angaben gemacht. Zuletzt hatten Medien über eine Summe im Bereich von 70 Millionen Euro spekuliert.

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen, und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt. Für Eintracht Frankfurt ist das ein guter und wichtiger Transfer." Bereits Anfang Mai hatte Bobic dem SPIEGEL gesagt, dass ein Jovic-Verkauf für den Klub ein Erfolg wäre.

Vielen Dank für deinen Einsatz, Tormaschine! Alles Gude und viel Erfolg in Madrid! pic.twitter.com/6wWSMeAGZZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 4, 2019

Der 21-Jährige war 2017 auf Leihbasis von Benfica zur Eintracht gewechselt und erzielte in 22 Bundesligaspielen acht Treffer. Am Saisonende gewann er mit Frankfurt den DFB-Pokal. In der abgelaufenen Saison brachte er es auf 17 Tore in der Bundesliga und zehn in der Europa League, wo es die Eintracht bis ins Halbfinale schaffte.

Erst Mitte Mai hatte Frankfurt von der Kaufoption Gebrauch gemacht, die bei der Leihe mit Benfica ausgemacht worden war, und Jovic fest verpflichtet. Jovics Vertrag hatte sich damit bis Juni 2023 verlängert. Finanziell dürfte sich diese Entscheidung für den Klub gelohnt haben.

Der Eintracht drohen nach der erfolgreichen Saison, in der das Team auf dem siebten Tabellenplatz landete und somit um die Qualifikation zur Europa League spielen darf, weitere Abgänge. Die Leihverträge von Leistungsträgern wie Torwart Kevin Trapp, Verteidiger Martin Hinteregger und Mittelfeldspieler Sebastian Rode laufen aus. Bei Filip Kostic hat Frankfurt die vertragliche Option genutzt und ihn nach der Saison fest vom Hamburger SV verpflichtet.