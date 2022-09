Es war aber trotz des Sieges kein rundum gelungener Abend aus Dortmund-Sicht. Vor dem Spiel wurde bekannt, dass Mo Dahoud monatelang fehlen wird. Der Mittelfeldspieler muss an seiner zweimal herausgesprungenen Schulter operiert werden. »Er wird bis November leider nicht mehr spielen«, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitagabend bei DAZN. Der Ausfall von Dahoud blieb aber nicht die einzige Hiobsbotschaft. Offensivtalent Jamie Bynoe-Gittens verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause bei einem Sprintduell an der Schulter und musste raus.