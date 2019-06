TRANSFER

Hummels ist nun offiziell Borusse

Der Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund ist nun auch offiziell. Der 30-Jährige bestand den Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag bis 2022 beim BVB. Bereits am 19. Juni waren sich der FC Bayern und der BVB einig geworden. Weil Hummels im Urlaub weilte, mussten lediglich die letzten Formalitäten noch geklärt werden.

Die Ablösesumme für den Innenverteidiger beträgt zunächst rund 30 Millionen Euro, kann sich mit Bonuszahlungen aber auf 38 Millionen Euro steigern. Der Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2014 war 2016 nach achteinhalb Jahren in Dortmund für 35 Millionen Euro zurück nach München gewechselt, wo er bereits von 1995 bis Januar 2008 gespielt hatte.

Embolo unterschreibt in Mönchengladbach

In Breel Embolo hat Borussia Mönchengladbach nach zähen Verhandlungen den ersten neuen Stürmer für die nächste Saison verpflichtet. Der Schweizer Nationalspieler wechselt nach drei Jahren beim FC Schalke 04 zum Tabellenfünften. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Die Schalker hatten 2016 für den Stürmer 26,5 Millionen Euro an den FC Basel bezahlt. Embolo ist nach Rechtsverteidiger Stefan Lainer (RB Salzburg) und Torhüter Max Grün (SV Darmstadt 98) der dritte Neuzugang für den Bundesligafünften.

Dass Embolo ein guter Stürmer sein kann, hat Gladbach selbst erfahren müssen: In seinen drei Partien mit Schalke gegen die Borussia traf der Schweizer dreimal. Am ersten Bundesliga-Spieltag kommt es dann zum Duell seines neuen gegen seinen alten Arbeitgeber: Gladbach empfängt Schalke.

REUTERS Breel Embolo (vorn)

Freiburg verpflichtet südkoreanischen Nationalspieler

Der SC Freiburg hat den südkoreanischen Nationalspieler Changhoon Kwon verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kommt vom französischen Erstligisten Dijon FCO. "Changhoon ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der über die Außen kommen, aber genauso zentral spielen kann", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Für Dijon erzielte der Südkoreaner in 68 Partien 15 Tore und bereitete vier Treffer vor. Er erhält in Freiburg die Rückennummer 28.

Leipzig verkauft Bruma nach Eindhoven

Flügelspieler Bruma verlässt RB Leipzig Richtung Niederlande. Der 24 Jahre alte Portugiese wechselt zur PSV Eindhoven und Trainer Mark van Bommel. Bruma, der noch bis 2022 in Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, war 2017 von Galatasaray Istanbul nach Sachsen gekommen. Medienberichten zufolge soll er RB seinen Einkaufspreis von 15 Millionen Euro wieder einbringen. In 67 Pflichtspielen für Leipzig erzielte Bruma zehn Tore.

Ducksch wechselt nach Hannover

Der ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig Marvin Ducksch verlässt nach nur einem Jahr Fortuna Düsseldorf und wechselt zum Zweitligisten Hannover 96. Der 25 Jähre alte Stürmer unterschrieb beim Bundesligaabsteiger einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Ducksch war im 2018 für zwei Millionen Euro Ablöse vom FC St. Pauli zum damaligen Aufsteiger Düsseldorf gewechselt, nachdem er zuvor an Holstein Kiel ausgeliehen war. Für die Rheinländer kam er aber in der Liga nur auf 16 Einsätze (ein Tor).