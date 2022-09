Kruse war im vergangenen Winter von Union Berlin nach Wolfsburg gewechselt – als Wunschspieler des damaligen Trainers Florian Kohfeldt. In der Rückrunde hatte der offensive Mittelfeldspieler in 14 Bundesliga-Spielen sieben Tore erzielt und hatte großen Anteil daran, dass der VfL frühzeitig die Klasse halten konnte. Kohfeldt musste trotzdem weichen und wurde durch Kovač ersetzt.

Transferfenster seit zehn Tagen geschlossen

In dieser Saison hatte Kovač in den ersten drei Spielen auf Kruse in der Startelf verzichtet, er gilt als Trainer, der viel Wert auf Fitness und Laufbereitschaft legt. Am vierten Spieltag in Leipzig (0:2) und am fünften Spieltag gegen Köln (2:4) durfte Kruse dann jeweils 90 Minuten mitwirken, dabei konnte er in der Offensive wenig Akzente setzen. Der Routinier hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt kritisch mit seiner Rolle beim VfL unter Kovač geäußert.