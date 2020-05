Bundesliga-Neustart Subotic verspürt "gewisse Grundangst", die Bayern proben vor leeren Rängen

In Dresden muss die Mannschaft in Quarantäne, Profis wie Neven Subotic äußern sich kritisch, nur beim FC Bayern sind die Spieler "hungrig". Der Tabellenführer simuliert Fußball in einer Arena ohne Zuschauer.