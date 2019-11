Niko Kovac bleibt Trainer von Bayern München, zumindest vorerst. Dies berichten "Sport Bild", die "Bild"-Zeitung und die "tz" übereinstimmend. Der Verein hat Meldungen bislang nicht bestätigt. Nach der 1:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt war das öffentliche Training für den Sonntag abgesagt worden, der 48-Jährige leitete die Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Kovac bereitet das Team auf das Champions-League-Duell gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch (18.55 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV: Sky) vor. "Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, in der Champions League den Sack zuzumachen", sagte Kovac in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag. Es sei wichtig, dass man wieder "die Köpfe frei" bekomme.

Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten sich nach der höchsten Bundesliganiederlage seit zehneinhalb Jahren öffentlich nicht zur Zukunft von Kovac als Bayern-Coach geäußert. Auch heute kam vom Verein kein offizielles Statement zur Trainer-Frage.

In der Bundesliga sind die Münchner nach zehn Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach Vierter. Im Pokal hatte sich das Team nach einer schwachen Leistung nur knapp beim Zweitligisten VfL Bochum durchgesetzt. Am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund zum Bundesliga-Topspiel. Danach ist Länderspielpause.