Im ersten Teil unserer Bundesliga-Rankings ging es um die Defensive, drei von sechs Positionen waren mit Spielern vom FC Bayern besetzt. Nun sind die Außenbahnspieler und Angreifer an der Reihe, und auch hier dominieren die Münchner. Auf den Spitzenplätzen geht es aber eng zu, vor allem Spieler von Borussia Dortmund sind nah dran an den Bayern.

Verletzungen warfen Kingsley Coman (SPIX-Wert: 75) auch in dieser Hinserie zurück. Der anfällige Außenstürmer des Rekordmeisters stand in zehn der siebzehn Bundesliga-Partien in der Startelf. Er bereitete dabei zwar nur zwei Treffer vor, aber das lag nicht nur an ihm: Was die Chancenkreation betrifft, ist Comans Wert ziemlich gut (68). Das heißt, dass er deutlich mehr Abschlüsse aus besonders aussichtsreichen Lagen vorbereitet hat, als der Ligadurchschnitt auf seiner Position. Besonders weit über dem Schnitt liegt er auch in der Kategorie Dribbelstärke.

Den Titel des notenbesten Außenbahnspielers musste Coman nun abgeben: Achraf Hakimi (77) brillierte mit seiner offensiven Interpretation dieser Rolle. Zwei Tore und sechs Vorlagen hat der BVB-Profi auf seinem Konto. Zu Saisonbeginn wurde der 21-Jährige häufig als Außenverteidiger eingesetzt, als er eine Position vorrückte, kam seine Durchschlagskraft deutlich besser zur Geltung. Fünf Assists gelangen ihm dort. Knapp hinter Hakimi und Coman liegt ein zweiter BVB-Spieler: Thorgan Hazard.

Die Neuentdeckung der Saison war auf der Position Robert Skov (74). Der flexibel einsetzbare Hoffenheimer überzeugte besonders zum Ende der Hinrunde, zwei Tore und vier Vorlagen hat er insgesamt geschafft.

Niko Kovac haderte mit Thomas Müller, er zählte ihn gar öffentlich an. Der neue Bayern-Coach Hansi Flick setzte jedoch auf den Weltmeister von 2014 - und der zahlte das Vertrauen mit Leistung zurück. Müller war der mit Abstand beste offensive Mittelfeldspieler der Hinrunde (84). Herausragend dabei: Müllers Qualitäten als Vorbereiter. In den sieben Ligaspielen unter Flick bereitete der 30-Jährige sieben Tore vor. Mit einigem Abstand folgt auf Platz zwei Leipzigs Marcel Sabitzer.

Der spektakulärste Zugang des Sommers steht auf Rang fünf: Philippe Coutinho. Der Münchner spielte zwar nicht immer. Aber wenn er zum Einsatz kam, stimmte in der Regel seine Leistung - auch wenn das öffentlich vielleicht anders wahrgenommen wurde. Und es gab zwei Ausschläge nach oben: Am 15. Spieltag gegen Bremen und am sechsten gegen Paderborn zeigte Coutinho Ausnahmespiele.

In Wolfsburg dürfte man sich fragen, wie diese Hinrunde ausgegangen wäre, hätte sich Xaver Schlager (74) nicht früh verletzt. Er glänzte in seinen wenigen Auftritten als mannschaftsdienlicher Balleroberer.

Robert Lewandowski (81) und Timo Werner (75) spielen in ihrer eigenen Liga. Mit 19 und 18 Treffern führen sie die Torjäger-Liste an. Mehr als ein Tor pro Spiel: Solche Werte hatte lange kein Stürmer mehr in der Bundesliga. Während Lewandowski auf mehr Abschlüsse und einen etwas höheren Wert in der Kategorie Torgefahr kommt, ist der Leipziger in Bereich Chancenkreation klar vorn.

Das Nachsehen haben unter anderem Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings (elf Tore, SPIX: 48), der auch unter den schwachen Gesamtwerten der Fortuna litt. Denn zusätzlich zu individuellen Daten lassen wir auch die Teamstatistik in die Wertung fließen. Ein Stürmer profitiert von einer erfolgreichen Offensive, ist aber auch für die Defensive mitverantwortlich.

Und Augsburgs Florian Niederlechner, der zwar auf 17 Torbeteiligungen kommt, aber bei manch besonders guter Partie vom Algorithmus als offensiver Mittelfeldspieler eingestuft wurde.

Kurios ist auch der Fall Milot Rashica. Eigentlich hat Werder Bremen die schlechteste Hinrunde seiner langen Historie hinter sich. Rashica selbst aber zeigte starke Leistungen. In seinen 13 Einsätzen kam er auf zehn Torbeteiligungen, zudem beeindruckte er mit seiner Dribblingstärke. Das ergibt den vierten Platz im Stürmerranking.

Und hier ist sie, die Elf der Hinrunde: