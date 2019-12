Bundesliga-Noten Das ist die Top-Elf des 16. Spieltags

Für vier Spiele muss er aussetzen: So lautete das milde Urteil für Schalkes Torhüter Alexander Nübel nach seinem rüden Foul an Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag. Der umworbene Schalker Schlussmann muss erst einmal pausieren. Des einen Freud, des anderen Leid: Ersatzkeeper Markus Schubert darf nun zeigen, warum ihn der FC Schalke im Sommer aus Dresden verpflichtet hat.

Die Premiere des 21 Jahre jungen Torhüters fand am Mittwoch gegen Wolfsburg statt und hatte einen Makel: Beim Stand von 1:0 unterlief er eine Ecke, VfL-Profi Kevin Mbabu konnte aufgrund des Stellungfehlers das 1:1 zum Endstand erzielen. Schubert monierte ein Foulspiel, agierte in dieser Szene aber trotzdem nicht energisch genug.

Wie Sie sehen: Der Schalker Schlussmann steht trotz seines Fehlers in unserer Elf des Tages. Der SPIX bewertet die Leistungen von Spielern ausschließlich nach ihren statistischen Werten. In der Torhüter-Kategorie überragte Schubert: Insgesamt zehn Paraden gelangen ihm, davon gehörten sechs zur schwersten Kategorie. Diese Werte wiegen das Gegentor auf. Schubert war der Hauptgrund, warum die Wolfsburger von ihren insgesamt 29 Torschüssen nur einen verwerten konnten. Hält Schubert weiter so, dürfte die Sperre von Nübel schnell vergessen sein.

Die große Überraschung des Spieltags war der klare Mainzer Erfolg in Bremen: 5:0! Der Schlüssel für den Kantersieg war nicht ausschließlich Torjäger Robin Qaison, sondern vor allem die Defensive: Die Mainzer Verteidigung ließ wenig zu und leitete zugleich mit ihren Ballgewinnen Konter ein. Mit drei gewonnen Tacklings und drei abgefangenen Pässen ragte Alexander Hack heraus. Ebenfalls in der Top-Elf steht Augsburgs Innenverteidiger Tin Jedvaj, der beim 3:0-Erfolg gegen Düsseldorf ein Tor erzielte.

Den höchstmöglichen SPIX von 100 erzielte an diesem Spieltag Tony Jantschke. Kein Außenverteidiger hat in den vergangenen zwei Saisons in einer Partie derart viele Bälle erobert wie der Gladbacher. Jantschke gewann sieben seiner acht Zweikämpfe, fing zudem fünf Pässe ab. Er verbesserte damit den Bestwert in der Kategorie "Balleroberung", den Leverkusens Wendell erst am 14. Spieltag aufgestellt hatte. Auch Kölns Noah Katterbach fing beim 4:2-Sieg in Frankfurt fünf Pässe ab, er erzielte ebenfalls einen hohen Wert in der Kategorie "Balleroberung".

Ein seltener Gast beehrt die Top-Elf im defensiven Mittelfeld: Leverkusens Nadiem Amiri ist eigentlich im offensiven Mittelfeld beheimatet. Bei der 0:1-Niederlage gegen Hertha agierte Amiri aus der Tiefe. Da er häufig vor die Abwehr zurückfiel, wurde er statistisch als defensiver Mittelfeldspieler erfasst. Mit drei Torschussvorlagen belebte er das Offensivspiel seiner Mannschaft - und dennoch verlor Leverkusen zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga.

Fast im Alleingang bezwang Robin Qaison den SV Werder Bremen. Als Linksaußen, der in die Mitte sprintete, narrte Qaison die schlecht abgestimmte Bremer Abwehr. Seine drei Treffer bescheren ihm die Höchstwertung in der Kategorie "Torgefahr". Wolfsburgs Josip Brekalo überzeugte als Vorbereiter: Er legte beim 1:1 gegen Schalke sechs Torgelegenheiten für seine Mitspieler auf.

Brekalos Teamkollege Maximilian Arnold war etwas weniger produktiv: Er bereitete nur fünf Torgelegenheiten vor. Das ist immerhin der zweithöchste Wert an diesem Spieltag. Bereits beim 2:1-Sieg gegen Gladbach hatte Arnold eine starke Leistung gezeigt. Seit Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner vom 3-4-3- auf ein 4-1-4-1-System umgestellt hat, blüht Arnold auf. Mit Xaver Schlager an seiner Seite kann er öfter in die Tiefe gehen. Arnold stellt eine große Gefahr am gegnerischen Strafraum dar.

Seit dem zehnten Spieltag hat Leipzigs Timo Werner in jeder Bundesliga-Partie mindestens einen Treffer erzielt. Seine Saisontreffer 17 und 18 erzielte Werner mit freundlicher Unterstützung von Borussia Dortmund. Julian Brandt und Roman Bürki legten ihm die Treffer mit zwei Fehlern auf. Das schmälert nicht Werners Leistung beim spektakulären 3:3 zwischen Leipzig und dem BVB. Der Nationalstürmer steht bereits zum sechsten Mal in dieser Saison in der Top-Elf - Bestwert. Bayern Münchens Serge Gnabry erlangte seine vierte Nominierung. Beim 3:1-Sieg in Freiburg bereitete er den späten 2:1-Führungstreffer durch den jungen Joshua Zirkzee vor und erzielte das 3:1 selbst.