Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 2. Spieltags

85 Tore. So viele hätte Robert Lewandowski am Saisonende, würde er weiter so treffen wie an den ersten zwei Bundesliga-Spieltagen. Auf seinen Doppelpack zum Auftakt gegen Hertha BSC ließ er gegen Schalke einen Hattrick folgen. Fünf Tore in zwei Spielen: Natürlich führt Lewandowski damit die Torjäger-Liste an - und natürlich steht Lewandowski damit in der Elf der Woche.

Nachdem er in der vergangenen Saison mit 23 Toren für seine Verhältnisse recht bescheiden blieb, trumpft Bayerns Stürmer in dieser Saison wieder auf. Dabei war er auch in der vergangenen Saison ein gewichtiger Faktor im Bayern-Spiel. Lewandowski zeigt sich umtriebiger als in seinen ersten Bayern-Jahren, er lässt sich häufiger fallen und schaltet sich in den Spielaufbau ein. Seine Präsenz hilft dem Bayern-Spiel - innerhalb, aber auch außerhalb des Strafraums.

Die Bayern müssen jedoch aufpassen, nicht zu abhängig zu werden von ihrem Stürmer. Lewandowski erzielte sämtliche Bayern-Tore in dieser Saison. Von Bayerns 27 Schüssen in dieser Saison gab er zehn ab, also über ein Drittel. So lange er aber trifft, stärkt seine Form das Bayern-Spiel.

Im Gegensatz zu Lewandowski ist Manuel Neuer ein seltener Gast in der Topelf. In der vergangenen Saison stand er kein einziges Mal in der Elf des Spieltages. Das liegt nicht unbedingt an Neuers mangelnder Qualität, sondern am SPIX. Dieser speist sich allein aus statistischen Daten. Bei Torhütern sind Anzahl und Qualität ihrer Paraden entscheidend. Als Keeper des FC Bayern ist Neuer jedoch meist unterbeschäftigt. Auch seine Zahlen gegen Schalke waren nicht atemberaubend: Zwei Schüsse hielt er, einer davon gehörte zur schwersten Kategorie. Das genügt an diesem Spieltag, um als bester Keeper ausgezeichnet zu werden.

Nordi Mukiele (RB Leipzig) und Alexander Hack (Mainz 05) stellten am Wochenende Spitzenwerte auf in der Kategorie "Balleroberung": Beide gewannen vier ihrer sieben Tacklings. Bei Mukiele kommen drei abgefangene Pässe sowie zehn gewonnene zweite Bälle hinzu, Hack fing fünf Pässe ab, eroberte aber nur sechs zweite Bälle. Leichter Punktsieg also für Mukiele, der als notenbester Innenverteidiger in die Elf der Woche einzieht.

12,5 Millionen Euro waren Borussia Mönchengladbach Medienberichten zufolge die Dienste von Stefan Lainer wert. Die Gladbacher erhofften sich vom ehemaligen Salzburger, auf der Rechtsverteidiger-Position offensive Akzente zu setzen. Das tat er zugleich am zweiten Spieltag: Beim 3:1-Sieg gegen Mainz erzielte er das wichtige Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Herthas Maximilian Mittelstädt überzeugte eher in der Defensive. Bei der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg gewann er zwar nur vier seiner neun Tacklings, fing dafür aber zwei Pässe ab und eroberte zehn zweite Bälle.

Nuri Sahin, 30, ist der Routinier in Werder Bremens Mittelfeld. Was ihm an Geschwindigkeit fehlt, macht er mit seiner feinen Technik wieder wett. Bei der 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim überzeugte er als Vorlagengeber: Ein Tor bereitete er vor, vier weitere Chancen legte er auf. Vor allem seine Standards sorgten für Torgefahr.

Zweiter Spieltag, zweite Nominierung für die Topelf: Jadon Sancho bestätigt seine starke Frühform. Beim 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln war er mal wieder auffälligster Spieler der BVB-Offensive. Der 19-Jährige erzielte das 1:1 und bereitete Paco Alcácers Treffer zum Entstand vor. Augsburgs Ruben Vargas kann damit nicht ganz mithalten. Er erzielte bei Augsburgs 1:1 gegen Union Berlin "nur" ein Tor. Damit gelang dem Bundesliga-Neuling trotzdem der Sprung in die Topelf.

Dennis Geiger ist der Tausendsassa in Hoffenheims Mittelfeld. Gegen Werder Bremen begann er als Sechser, nur um im Verlauf des Spiels weiter und weiter vorzurücken. Gerade in der zweiten Halbzeit tat er sich als Vorbereiter hinter den Spitzen hervor: Zwei Tore legte er für seine Teamkollegen auf. Er war damit maßgeblich beteiligt am Hoffenheimer Comeback.

Kein Bundesliga-Stürmer kann an diesem Spieltag nur ansatzweise mit Lewandowski mithalten. Der Mainzer Stürmer Robin Quaison kann keinen Dreierpack, sondern nur einen Treffer vorweisen. Er war jedoch auch abseits seines Tores präsent, gab zwei weitere Schüsse ab und legte eine Torchance auf. Damit steht Quaison an Lewandowskis Seite in der Topelf.