Timo Werner besitzt viele Fähigkeiten, die einen Weltklasse-Stürmer ausmachen. Er sprintet fast jedem gegnerischen Verteidiger davon, verfügt über einen harten Schuss und weiß, wie er sich im Raum zu positionieren hat. Nur eine Schwäche plagt ihn: seine Chancenverwertung. Werner braucht mehr Möglichkeiten als andere Stürmer, um ein Tor zu erzielen.

In der vergangenen Saison machte er aus 107 Torschüssen 17 Tore, das ergibt eine Quote von 6,69 Schüssen pro Tor. Robert Lewandowski, ebenfalls ein Mann der vielen Chancen, weist ähnliche Werte auf (6,55 Schüsse pro Tor). Viele andere Bundesliga-Stürmer erzielen aber bessere Werte, etwa Leverkusens Kai Havertz (5,12), Wolfsburgs Wout Weghorst (4,23) oder Dortmunds Paco Alcácer (2,89).

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

In der Vorbereitung scheint Werner an seinem Abschluss gearbeitet zu haben. In den ersten drei Saisonspielen erzielte er bereits fünf Tore, beim 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach traf er dreifach. In dieser Spielzeit benötigte er bisher nur drei Schüsse pro Tor. Mit seiner Fabelleistung erzielte Werner am dritten Spieltag den höchstmöglichen SPIX-Wert von 100. Er steht damit natürlich in der Elf des Spieltags.

Werner hat seinen Vertrag in Leipzig nach langem Hickhack verlängert. Auf Schalke hoffen die Verantwortlichen, dass Torhüter und Kapitän Alexander Nübel ebenfalls bleibt. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Beim 3:0-Sieg über Hertha BSC machte Nübel Werbung in eigener Sache. Dreimal musste er eingreifen, er hielt seinen Kasten sauber. Sein Name ist indes noch nicht überall bekannt. Hertha-Trainer Ante Covic verhaspelte sich nach dem Spiel und nannte ihn "Dübel".

Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe hat auch im Alter von 35 Jahren nichts an Qualität eingebüßt. Der Routinier überzeugte beim 2:1-Sieg gegen Düsseldorf als Fixpunkt der Frankfurter Dreierkette, über ihn liefen die meisten Angriffe. Im Spielaufbau erreichte er so einen starken Wert von 95. Das qualifiziert ihn für die Topelf. Kölns Jorge Meré, 22, spielte beim 2:1-Sieg über Freiburg nur 45 Minuten. Nachdem er auf den Platz kam, konnte Freiburg nur fünf Schüsse abgeben, Köln blieb nach der Pause ohne Gegentor. Dadurch erreichte Meré einen hohen Wert in der defensiven Teamleistung; mit ihm auf dem Platz ließ Köln schlicht weniger Chancen zu.

Außenverteidiger schießen eher selten Tore. Dass gleich beide Außenverteidiger eines Vereins einen Treffer erzielen, hat Seltenheitswert. Bayerns Außenverteidigern gelang dieses Kunststück beim 6:1-Erfolg über Mainz. Benjamin Pavard, aktuell von Trainer Niko Kovac als Rechtsverteidiger eingeplant, traf per Volley zum zwischenzeitlichen 1:1. Linksverteidiger David Alaba erzielte das 2:1 per Freistoß. Zwei Außenverteidiger, zwei Tore: Die Bayern stellen damit die Flügelzange der Topelf.

Sechser, die großartige Pässe spielen können, gibt es zuhauf. Sechser, die ins Dribbling gehen, sind rar. Kölns Ellyes Skhiri, vor der Saison aus Montpellier verpflichtet, gehört zu der seltenen Spezies der dribbelnden Sechser. Gegen Freiburg gelangen ihm gleich drei erfolgreiche Dribblings. In der Nachspielzeit erzielte er nach einem Solo den 2:1-Siegtreffer. Zudem überzeugte Skhiri als Balleroberer, sein Wert in diesem Bereich lag bei starken 96.

Kingsley Coman ist eigentlich als Dribbler bekannt. Beim 6:1 gegen Mainz enttäuschte er gerade in seiner Paradedisziplin. Nur bei einem seiner sechs Dribblings konnte er sich durchsetzen. Dafür war er im Strafraum präsent. Einen Treffer erzielte er selbst, drei große Chancen bereitete er vor. Leipzigs Marcel Sabitzer war zwar an keinem Tor direkt beteiligt. Er legte allerdings vier Schüsse auf. Das belohnt der SPIX in der Kategorie Chancenkreation (95).

Seit dem Abgang von Max Kruse wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt nicht müde zu betonen, dass der Verlust des Kapitäns auch eine Chance sei. Andere Spieler könnten aus Kruses Schatten treten. So ruhen in Bremen viele Hoffnungen auf Zehner Yuya Osako. Beim 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg zeigte er seine ganze Klasse. Der Japaner erzielte nicht nur zwei Tore, er behielt auch unter hohem Druck die Ruhe und Übersicht. Osako stellt sich der Verantwortung, die ihm seit Kruses Weggang zufällt.

Robert Lewandowski hat einen Konkurrenten: Mit fünf Treffern ist Timo Werner ihm in der Torschützenliste dicht auf den Fersen. Lewandowski erzielte am Wochenende sein sechstes Saisontor. In der Topelf steht er jedoch nicht. Hier muss er sich Frankfurts Gonçalo Paciência beugen. Der Portugiese bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich durch den neu verpflichteten Bas Dost vor und erzielte den 2:1-Siegtreffer selbst. Damit steht Paciência erstmals in der Topelf.