Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 31. Spieltags

Fortuna Düsseldorf ist das kleine Ajax Amsterdam. Die Parallelen? Beide Klubs bestehen trotz kleinen Budgets gegen wesentlich finanzstärkere Teams - Düsseldorf in der Bundesliga, Ajax in der Champions League. Dem Aufsteiger gelang mit dem 4:1-Erfolg gegen Werder Bremen bereits der zwölfte Saisonsieg. Viele Experten hatten mit ihrem direkten Wiederabstieg gerechnet.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

Die zweite Parallele? Beide Klubs werden Mühe haben, ihr talentierte Elf zusammenzuhalten. Ajax musste bereits den Abgang von Leistungsträgern wie Frenkie de Jong verkünden. Bei Düsseldorf kehrt der ausgeliehene Dodi Lukebakio nach Watford zurück, Stürmer Benito Raman und Verteidiger Kaan Ayhan haben das Interesse von Bundesliga- und Premier-League-Klubs auf sich gezogen. Für kleinere Vereine ist Erfolg im modernen Fußball nur ein flüchtiges Geschenk.

Torhüter Michael Rensing würde Düsseldorf wohl am liebsten nie verlassen. Er sagte unlängst öffentlich, er würde seinen zum Saisonende ablaufenden Vertrag gern verlängern. Der Klub sucht jedoch eine neue Nummer eins für die kommende Saison. Gegen Bremen sammelte Rensing Argumente in eigener Sache: Ihm gelangen drei Paraden der schweren sowie zwei der mittelschweren Kategorie, also aus Bereichen, aus denen besonders häufig Treffer fallen. Damit war er der beste Torhüter des Spieltags.

Seit Peter Bosz Trainer ist in Leverkusen, besticht Jonathan Tah mit starken Leistungen. Im Ballbesitz-lastigen System kommt dem Innenverteidiger die Aufgabe zu, den Spielaufbau aus der eigenen Hälfte zu leiten. Beim 4:1-Sieg gegen Augsburg spielte der Nationalverteidiger 127 Pässe, nur drei kamen nicht bei einem Mitspieler an. Tah toppt daher den SPIX im Bereich Spielaufbau (99). Neben ihm in der Topelf steht Freiburgs Nico Schlotterbeck. Er gewann gegen Leipzig alle seine Zweikämpfe, zudem eroberte er acht zweite Bälle und fing zwei Pässe ab, was zu einem exzellenten Wert in der Kategorie Balleroberung führt (SPIX: 99).

Giulio Donati feiert sein Saisondebüt in der Topelf. Der Mainzer Außenverteidiger war gegen Hannover besonders in der Offensive präsent. Zugleich eroberte er zwei gegnerische Pässe und unterband damit Hannovers Konterversuche ab. Dass seine Kollegen beste Chancen vergaben und Mainz am Ende 0:1 verlor, war nicht seine Schuld. Auch in der SPON11: Wolfsburgs William, der bereits zum dritten Mal in dieser Saison in der Topelf steht. Bei Wolfsburgs 4:1-Sieg in Hoffenheim erzielte er das 1:1 selbst und bereitete das 2:1 vor.

Charles Aránguiz ist ein weiterer Leverkusener, der unter Bosz aufblüht. Offensiv kann der Chilene seine Passgenauigkeit einbringen, sie lag gegen Augsburg bei 98 Prozent. Defensiv jagt der stets nach vorn sprintende Aránguiz den Gegner unermüdlich. In der Elf des Spieltags steht er vor allem aufgrund seiner Pässe - und seines Assists zum 1:1.

Auf den Außenbahnen stehen Teilzeitarbeiter in der Topelf: Benito Raman erzielte Düsseldorfs frühen Treffer zum 1:0, ehe er nach 35 Minuten verletzt das Feld verlassen musste. Zuvor war er seinen Bremer Gegenspielern mehrere Male entwischt. Bayern Münchens Serge Gnabry wurde nicht aus-, sondern eingewechselt. Sein Treffer zum 1:1 sicherte dem Rekordmeister gegen Nürnberg ein am Ende glückliches Unentschieden.

Maximilian Arnold ist Wolfsburger durch und durch. Seit nunmehr zehn Jahren trägt er das VfL-Trikot. Nur selten sticht er hervor, und wenn er auffällt, dann meist als kampfstarker Arbeiter im defensiven Mittelfeld. Gegen Hoffenheim überraschte er mit anderen Qualitäten: Vier erfolgreiche Dribblings zeigte er, dazu gelang ihm der Treffer zum 3:1. Damit hat sich Arnold seine erste Nominierung für die Topelf in dieser Saison verdient.

Mehr erfolgreiche Dribblings als Arnold zeigten an diesem Spieltag nur zwei Profis: Dortmunds Jadon Sancho (der bei fünfzehn Dribblingversuchen jedoch achtmal den Ball verlor) und Kenan Karaman. Der Düsseldorfer Stürmer verlor bei keinem einzigen seiner sechs Dribblings den Ball. Sein Solo in der 23. Minute war besonders sehenswert: Karaman startete am Mittelkreis, ließ vier Bremer stehen und traf zum 2:0. Sein Trainer Friedhelm Funkel sagte hinterher: "Das kenne ich sonst nur von Messi." Erfolgreiche Dribblings konnte Wout Weghorst gegen Hoffenheim nicht vorweisen, dafür aber gleich zwei Tore. Er steht ebenfalls in der Topelf.