Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des 5. Spieltags

Der SC Paderborn pflügte in den vergangenen zwei Jahren mit aggressivem, offensivem Fußball durch die Zweite und Dritte Liga. Vor der Saison fragten sich viele, ob ihr Stil nicht zu riskant sei für die Erste Liga. Die Befürchtung: Ihr Spielsystem beschert ihnen viel Lob - und viele Gegentore.

An den ersten fünf Spieltagen hat sich diese Prophezeiung bewahrheitet. Paderborn wird von Gegnern wie Journalisten gelobt, steht aber mit einem Punkt am Ende der Tabelle. Bei der 1:2-Niederlage gegen Hertha waren sie - wie schon in den Wochen zuvor - keineswegs chancenlos. 18 zu 6 Schüsse, 62 Prozent Ballbesitz: Der Aufsteiger spielte mit, nahm die Partie in die Hand, rückte mutig vor. Nur in den entscheidenden Momenten schliefen sie; so vor dem 0:1, als Herthas Javairô Dilrosun durch Paderborns Abwehr marschieren durfte.

Was ist der SPIX? SPIEGEL ONLINE hat ein Instrument entwickelt, um die Leistung von Fußballern auch jenseits von persönlichen Eindrücken zu bewerten: den SPIX. Er basiert allein auf Spieldaten. In die Berechnung fließen die individuelle Leistung sowie die seiner Mannschaft ein. Das Besondere: Der SPIX erfasst Daten nicht einfach nur, er beurteilt ihre Relevanz und Qualität direkt mit. Details zum Modell finden Sie hier: Neue Spielernoten bei SPIEGEL ONLINE: Die Vermessung der Bundesliga

"Wir hatten gute Möglichkeiten und haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir belohnen uns nicht," sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel. Auch unser Notensystem SPIX spiegelt dies wider. Trotz Niederlage haben gleich zwei Paderborner den Sprung in die Topelf geschafft, ihrer starken statistischen Werte sei Dank. Mehr Spieler stellt diese Woche nur der kommende Gegner der Paderborner: der FC Bayern München. Auch gegen den Rekordmeister wird es für den Aufsteiger schwer, nicht nur Lob zu erhalten, sondern auch Punkte.

Viel Lob, aber keine Punkte: Diese Formel lässt sich an diesem Wochenende auch auf Zack Steffen anwenden. Der Torhüter von Fortuna Düsseldorf wuchs im Derby gegen Borussia Mönchengladbach über sich hinaus. Sechsmal parierte er Schüsse aus kürzester Distanz. Beim Stande von 1:1 musste er gleich zweimal binnen weniger Sekunden eingreifen, mit starken Reflexen hielt er sein Team im Spiel. Steffens Fabelleistung genügte nicht: Düsseldorf verlor die Partie 1:2.

Wie defensiv die Hertha gegen Paderborn auftrat, beweist die Statistik. Auffälligster Mann der Berliner war kein Angreifer, sondern ein Abwehrspieler: Dedryck Boyata gewann vier seiner fünf Zweikämpfe, zudem fing er fünf gegnerische Pässe ab; Höchstwert an diesem Bundesliga-Spieltag. Er war Herthas Versicherung in der Abwehr. An seiner Seite in der Topelf steht Leipzigs Willy Orban. Er traf beim 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen nach einem Eckstoß zum zwischenzeitlichen 1:0.

Jamilu Collins hat mit dem SC Paderborn vor zwei Jahren noch in der Dritten Liga gekickt. Innerhalb Paderborns aggressivem Spielsystem muss er als Außenverteidiger auch gegen den Ball enorm weit vorrücken. Gegen Hertha überzeugte er im Pressing: Vier Bälle konnte er gewinnen, zwei Pässe abfangen, dazu sammelte er zwölf zweite Bälle auf. Leipzigs Marcelo Saracchi wiederum traf gegen Bremen nach seiner Einwechslung zum 3:0. Es war sein erstes Bundesliga-Tor.

Außenverteidiger oder Sechser? Auf welcher Position soll Joshua Kimmich auflaufen? So lautet die große Frage für Niko Kovac. Beim 4:0 gegen den 1. FC Köln spielte Kimmich im Mittelfeld. Statistisch ragte jedoch sein Partner auf der Doppelsechs heraus: Corentin Tolisso räumte alles ab, was sich ihm in den Weg stellte. Er eroberte 14 zweite Bälle, mehr als jeder andere Bundesliga-Spieler an diesem Spieltag. Kimmich als Spielgestalter, Tolisso als Balleroberer: Bahnt sich da eine langfristige Lösung an in Bayerns Mittelfeld? Thiago wird ebenfalls Ansprüche anmelden. Ein Luxusproblem für Kovac.

Das Mittelfeld ist fest in den Händen der beiden selbst erklärten Titelkandidaten. Bayerns Ivan Perišic bewies am Wochenende, dass er eine Alternative ist zu Kingsley Coman ist. Nicht nur erzielte der Kroate einen Treffer, er zog zudem bei drei seiner vier Dribblings am Gegenspieler vorbei. Borussia Dortmunds Thorgan Hazard überzeugte als Vorbereiter. Beim 2:2 in Frankfurt legte der Belgier einen Treffer sowie zwei weitere Torchancen auf.

Die Unterscheidung zwischen defensivem und offensivem Mittelfeldspieler trifft der SPIX anhand der durchschnittlichen Position eines Spielers. Agiert er näher an den eigenen Verteidigern als an den Stürmern, wird er als defensiver Mittelfeldspieler eingestuft. Axel Witsel wiederum rückte von seiner Sechser-Position am Wochenende derart häufig nach vorne, dass er näher an Stürmer Paco Alcácer agierte denn an Abwehrspieler Mats Hummels. Das belegen auch seine offensiven Werte: Witsel erzielte nicht nur ein Tor selbst und bereitete eins vor, er legte zudem sechs weitere Chancen für seine Teamkollegen auf. Damit überragte er sogar den starken Bayern-Star Philippe Coutinho (SPIX: 98).

Er kam nach Paderborn als Verteidiger - und nun glänzt Ben Zolinski als Stürmer. Gegen Hertha BSC erzielte er nicht nur einen Treffer, sondern war auch an der Hälfte aller Paderborner Schüsse direkt beteiligt: Sechs legte er auf, zwei gab er selbst ab. Nur Bayerns Robert Lewandowski erzielte am Wochenende einen höheren SPIX. Kein Wunder: Der Torjäger erzielte seine Saisontore Nummer acht und neun. Auf den zehnten Saisontreffer verzichtete er freimütig: Er überließ Coutinho dieAusführung eines Elfmeters. Auch ohne Elfmeter-Treffer wandelt Lewandowski derzeit auf den Spuren von Gerd Müller. Trifft Lewandowski weiter so oft, übertrifft er Müllers Bestmarke von 40 Toren aus der Saison 1971/72.