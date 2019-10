Bundesliga-Noten Das ist die Topelf des achten Spieltags

Achim Beierlorzers Lieblingswort in den vergangenen Wochen lautete "Zeit". Diese benötige der im Sommer neu verpflichtete Trainer, um dem 1. FC Köln seine Spielidee zu vermitteln. Wieder und wieder brachte er seine Botschaft unter die Anhänger: Der Verein sei ein Aufsteiger, Wunderdinge seien nicht zu erwarten. Er verwies auf das schwere Auftaktprogramm, das Gegner wie Bayern München und Schalke 04 vorsah.

Und dennoch: Die nach dem Aufstieg euphorisierten Anhänger hatten sich die Rückkehr in die Bundesliga anders vorgestellt. Vier Punkte aus sieben Spielen, akute Abstiegsgefahr: Das Spiel gegen Paderborn hatte schon einen leichten Endspielcharakter.

Beierlorzer dürften am Sonntagnachmittag so viele Steine vom Herzen gefallen sein, dass sie in Köln glatt einen neuen Dom errichten könnten. Endlich spielten die Kölner so, wie er sich das vorgestellt hat: Im Mittelfeld störten sie den Mitaufsteiger aus Paderborn aggressiv, nach Ballgewinnen spielten sie direkt den Pass in die Tiefe. Köln hatte zwar nur etwas mehr als 40 Prozent Ballbesitz, gewann aber deutlich mehr Zweikämpfe - und schoss vor allem drei Tore.

Kölns deutlicher 3:0-Sieg spiegelt sich auch in unserer Elf der Woche wider. Gleich vier Kölner haben den Sprung in die Topelf geschafft. Mit Mainz und Düsseldorf warten nun zwei Gegner, die Köln in der Tabelle nahestehen. Beierlorzer wird alles dafür tun, dass seine Spieler auch in den kommenden Spielen so motiviert und aggressiv auftreten.

Eigentlich ist Frederik Rönnow nur die Nummer zwei in Frankfurt. Gegen Bayer Leverkusen hätte wohl auch die verletzte Nummer eins Trapp keine bessere Leistung abgeliefert. Zehn Mal musste Rönnow eingreifen, kein einziger Leverkusener Versuch landete im Frankfurter Kasten. Rönnow trug seinen Teil bei zum deutlichen 3:0-Sieg.

Die Innenverteidigung stellen an diesem Wochenende zwei blutjunge Aufsteiger. Sebastiaan Bornauw erreichte den höchstmöglichen SPIX von 100. Der Kölner erzielte nicht nur einen Treffer, sondern fing zudem auch drei gegnerische Pässe ab. Union Berlins Keven Schlotterbeck konnte beim 2:0-Erfolg gegen seinen Ex-Klub SC Freiburg zwar keinen Torerfolg vorweisen, dafür sind seine defensiven Statistiken noch einen Tick besser als jene von Bornauw: Drei Schüsse blockte er, zudem eroberte er fünf gegnerische Pässe.

Kingsley Ehizibues schwer auszusprechender Name stellt seine Mitspieler vor eine Herausforderung. Sie tauften ihn flugs um. "Easy" wird er in der Kölner Mannschaft nur genannt - und genauso ist auch seine Spielweise. Als Rechtsverteidiger zeigt er einen erfrischenden Offensivdrang, auch in der gegnerischen Hälfte wirft er sich in jeden Zweikampf. Neun Zweikämpfe führte er gegen Paderborn, mehr als jeder andere Bundesligaspieler am Wochenende. Sechs gewann er. Fortuna Düsseldorfs Niko Gießelmann überzeugte indes als Vorbereiter: Er legte gegen Mainz den Treffer zum entscheidenden 1:0 auf.

Es ist etwas her, dass Jonas Hector unumstrittener Stammspieler in der Nationalmannschaft war. Zuletzt verlor er seinen Platz als Linksverteidiger an Marcel Halstenberg. Vielleicht kann Hector ja auf einer neuen Position angreifen? Kölns Trainer Beierlorzer stellt ihn derzeit im zentralen Mittelfeld auf. Hier überzeugte Hector gegen Paderborn vollends: Es gelang ihm 13 Mal, zweite Bälle zu erobern, mehr als jedem anderen Bundesligaspieler am Wochenende. Sein hoher SPIX im Bereich Balleroberung qualifiziert ihn für die Topelf.

Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass Serge Gnabry eines Tages im Starensemble der Bayern herausragen würde? Der ehemals belächelte Gnabry hat sich längst etabliert. Als nach innen ziehender Rechtsaußen bringt er Zug zum Tor mit; eine Facette, die dem ballbesitzlastigen Bayern-Spiel abgeht. Beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg bereitete Gnabry Bayerns ersten Treffer vor, den zweiten erzielte er selbst, ganz in der Manier von Arjen Robben. Borussia Dortmunds Thorgan Hazard erzielte keinen ganz so hohen SPIX wie Gnabry. Er bereitete beim 1:0-Sieg gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach immerhin ein Tor und vier weitere Chancen vor.

Louis Schaub ist so etwas wie die personifizierte Kölner Saison. Bisher war es dem offensiven Mittelfeldspieler nicht gelungen, seine starken Leistungen in der zweiten Liga auch in der höchsten Klasse zu bestätigen. Gegen Paderborn glückte ihm - wie der gesamten Kölner Elf - der Durchbruch: Schaub spielte befreit auf, war sehr präsent bei Kontern und dribbelte seine Gegenspieler aus. Vier seiner sechs Dribblings waren erfolgreich, zudem gelang ihm sein erster Bundesliga-Treffer.

Ein Spieltag ohne Tor von Robert Lewandowski? Undenkbar in dieser Saison. Am achten Spieltag erzielte der Pole seinen zwölften Saisontreffer. Damit hat er einen Rekord von Pierre-Emerick Aubameyang eingestellt: Der frühere Dortmunder war in der Saison 2015/16 der einzige Spieler der Bundesligageschichte, der in den ersten acht Spielen immer traf. Bis Lewandowski kam. Ilhas Bebou kommt zwar bisher nur auf zwei Saisontore. Dafür war er maßgeblich beteiligt am 2:0-Erfolg seiner Hoffenheimer gegen Schalke: Den Führungstreffer leitete der zur Halbzeit eingewechselte Bebou ein, den Treffer zum 2:0 erzielte er selbst.