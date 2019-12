Bundesliga-Noten, Teil eins Das sind die besten Defensivspieler der Hinrunde

Diese Bundesliga-Hinserie bot so manche Überraschung. RB Leipzig ist Herbstmeister, der FC Bayern München überwintert nur auf Rang drei. Die SPIX-Elf der Hinrunde wird dennoch vom Schwergewicht der Liga dominiert: Der FC Bayern stellt insgesamt sechs Spieler, RB nur zwei.

Bayerns Dominanz zeigt, wie unglücklich die Hinrunde aus Münchner Sicht verlaufen ist. Die SPIX-Noten speisen sich einzig aus den statistischen Werten der einzelnen Spieler. Eine Erkenntnis lautet: Viele Spieler weisen keine signifikant schlechteren Werte auf als in den vergangenen Jahren. Die Leistungen der Münchner sind nicht eingebrochen. Sie schaffen es allerdings nicht mehr regelmäßig, ihre Dominanz in den Pass- und den Schussstatistiken in Punkte umzumünzen.

Die Torhüter-Position ist der einzige Mannschaftsteil, bei dem es kein Profi des FC Bayern in die Topelf geschafft hat. Manuel Neuer zeigte dort durchschnittliche Leistungen, er liegt auf dem zwölften Platz.

Es war die Halbserie der Ersatztorhüter. Die notenbesten Keeper sind bei ihren Klubs eigentlich nur Nummer zwei. So etwa Wolfsburgs Pavao Pervan (SPIX: 64): Der Ersatzmann hinter Koen Casteels (53) ließ in seinen acht Bundesliga-Partien nur acht Gegentore zu. Auch BVB-Ersatzkeeper Marwin Hitz (72) und Schalkes Nummer zwei Markus Schubert (95) überzeugten bei ihren wenigen Einsätzen. Sie fehlen in der Hinrundenelf, weil sie nicht auf die erforderliche Einsatzzeit (aktuell sind 40 Prozent der möglichen Einsätze erforderlich) gekommen sind. Der Stammtorhüter mit der höchsten Durchschnittsnote war Gladbachs Schlussmann Yann Sommer (61).

Ein gewohntes Bild in der Innenverteidigung: Auch diese Saison führt Niklas Süle (77) die Rangliste an. Bevor er sich am 8. Spieltag das Kreuzband riss, überragte der Nationalverteidiger die Konkurrenz mit seinen Fähigkeiten im Spielaufbau. David Alaba übernahm im weiteren Saisonverlauf Süles Position. Der Außenverteidiger überzeugte in der ungewohnten Rolle und verpasste die Nominierung für die Hinrunden-Elf nur knapp (69). Die zweithöchste Durchschnittsnote erzielte ein Leipziger: Dayot Upamecano ging kompromisslos in die Zweikämpfe und eroberte zahlreiche Bälle (Balleroberung-SPIX: 68). Schalkes Matija Nastasic (Gesamtwert: 72) und Herthas Dedrick Boyata (66) stachen ebenfalls heraus.

Die Außenverteidiger stellten in der Hinrunde in Sachen SPIX Rekord um Rekord auf. Sie überzeugten vor allem als Balljäger. Bayerns Alphonso Davies eroberte pro Spiel mehr Bälle als jeder andere Münchner Akteur (Balleroberungs-Wert: 80). Mit nur 19 Jahren hat es der Kanadier zum Stammspieler geschafft. Unter Trainer Hansi Flick kam er in jedem Ligaspiel über 90 Minuten hinten links zum Einsatz.

Auch Gladbachs Ramy Bensebaini (74) und Leipzigs Nordi Mukiele (70) taten sich als Balleroberer hervor. In der Elf der Hinrunde steht neben Davies aber ein anderer Akteur: Dortmunds Raphaël Guerreiro. Mit ihm auf dem Platz ließ der BVB weniger Chancen zu, zudem war er an drei Treffern beteiligt.

In der Öffentlichkeit wirbt Joshua Kimmich offensiv dafür, als Sechser und nicht als Rechtsverteidiger eingesetzt zu werden. Mit seinen Leistungen auf dieser Position sammelte er Argumente für einen Verbleib im defensiven Mittelfeld: Mit einem SPIX von 84 war er der notenbeste Spieler auf dieser Position. Er überflügelte damit sogar seinen Teamkollegen und Top-Elf-Dauerkandidat Thiago (76). Auch Dortmunds Axel Witsel (80) überzeugte in der Hinrunde mit seiner Übersicht und Passgenauigkeit. Übrigens: Als Rechtsverteidiger kam Kimmich immer noch auf einen starken Wert (64) - allerdings waren sieben Außenverteidiger noch besser.

Im zweiten Teil unseres Hinrunden-Rankings am Dienstag erfahren Sie, welche Spieler auf den Außenbahnen und den Offensivpositionen besonders überzeugt haben.