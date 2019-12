RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga den sechsten Sieg in Serie geholt. Beim 3:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf brachte Patrik Schick die Gäste nur wenige Augenblicke nach Spielbeginn in Führung (2. Minute), nach einem Handspiel von Kaan Ayhan erzielte Timo Werner per Strafstoß das zweite Tor für Leipzig (58.), Nordi Mukiele sorgte für den Endstand (75.).

Durch den Erfolg ist Leipzig mit 33 Punkten Tabellenführer, kann aber noch von Borussia Mönchengladbach überholt werden. Düsseldorf (zwölf Punkte) befindet sich auf Rang 16.

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel stellte seine Mannschaft sehr defensiv ein. Auch nach dem frühen Gegentor, das nach einer Flanke Konrad Laimers vom rechten Flügel fiel, verteidigten die Gastgeber mit einer Fünferkette und nur einem Stürmer, Dawid Kownacki. Dieser sorgte für die einzige gefährliche Szene der Düsseldorfer, als er kurz vor der Pause mit einem Schlenzer den rechten Pfosten traf (44.). Zuvor hatten Marcel Sabitzer (4.) und Werner (6.) Möglichkeiten zum 2:0 nicht genutzt.

Kontroverser Handelfmeter

Nach der anfänglichen Druckphase tat sich Leipzig schwer gegen vorsichtige Düsseldorfer. Erst durch ein Vergehen des Gegners kamen die Gäste zum zweiten Tor: Aus kurzer Distanz schoss Lukas Klostermann im Strafraum auf das Tor und traf Ayhan an der Hand, die dieser leicht abgespreizt vor dem Körper hielt, um sich zu schützen. Schiedsrichter Robert Hartmann sah sich die Szene noch einmal an und entschied auf Elfmeter, den Werner sicher verwandelte. Für den deutschen Nationalspieler war es der 16. Saisontreffer im 15. Bundesligaspiel. Nach Vorarbeit von Sabitzer traf der eingewechselte Mukiele zum 3:0.

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0:3 (0:1)

1:0 Schick (2.)

2:0 Werner (58., Handelfmeter)

3:0 Mukiele (75.)

Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Bormuth, Gießelmann - Thommy (81. Barkok), Bodzek, Sobottka (77. Baker), Ampomah - Kownacki (70. Tekpetey)

Leipzig: Gulácsi - Klostermann (65. Mukiele), Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Demme, Nkunku - Schick (71. Cunha), Werner (81. Wolf)

Gelbe Karten: Ayhan, Bodzek / Demme

Schiedsrichter: Hartmann

Zuschauer: 40.000